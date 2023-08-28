За словами міністра, жоден постачальник не запропонував ціну нижче 80 доларів.

На тлі скандалу довкола численних розслідувань українських журналістів щодо можливої переплати під час закупівлі одягу для Збройних сил України восени 2022 року міністр оборони Олексій Резніков скликав прес-конференцію.

Як пишуть "24 канал" та "Українська правда", на ній міністр продемонстрував журналістам комплект зимової та літньої форми, що нібито були отримані під час скандальної поставки. Крім цього, він запропонував пересвідчитися, скільки важить той чи інший військовий одяг, аби зняти питання щодо невідповідності ваги у документах щодо поставок. Також міністр відреагував на основні звинувачення щодо вартості одягу та компанії, що його постачала.

Літня форма взимку - які куртки поставили ЗСУ

Резніков, коментуючи заяви журналістів про те, що за документами нібито турецька сторона повідомляла про передачу літньої форми, а в українських документах вона фігурувала вже як зимня, заявив, що бійці не скаржилися, що форма не підходила під сезон.

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"Якби літня форма була одягнена взимку, ми б про це уже почули, 135 тисяч душ уже про це сказали б", – заявив Резніков.

Резніков пояснив, у кого закуповували форму для ЗСУ

За словами очільника Міноборони, загалом зимовим одягом було забезпечено понад 1 мільйон військових. Літньої польової форми, якої має бути принаймні 2 комплекти на військового, закуповували 2,3 мільйони одиниць. Для цього було залучено 30 контрагентів (9 іноземних постачальників, 21 українська компанія). Він запевняє, що українських виробників департамент міністерство шукав сам, аби запросити до участі в закупівлях, іноземні контрактори надсилали свої пропозиції самостійно.

Восени та взимку 2022 року, каже Резніков, було оформлено поставку 180 тисяч одиниць одягу для українських захисників. 45 тисяч комплектів одягу досі на складах, 135 тисяч роздані бійцям.

За словами міністра, пропозиції щодо постачання зимової форми надійшли від 80 постачальників. Департамент міністерства за підсумками проводив перемовини і укладав договори. У такий спосіб одним з постачальників стала скандальна Vector avia.

Форма за завищеною ціною - Резніков прокоментував цінник

Журналісти знаходили зимові куртки від турецьких брендів за ціною близько 30 доларів за одиницю. Резніков своєю чергою переконує, що таких цін "не існує": середня ціна від 80 до 120 доларів, а для спецназу ще дорожче – близько 300 доларів.

Міністр також стверджує, що компанії, у яких закуповували одяг, ніколи не пропонували зимові куртки за ціною менш як 80 доларів.

"Хочу акцентувати, що контракти були укладені у вересні 2022 року, проплати відбулися у вересні 2022 року – і поставки почали відбуватися. Дивний інвойс [з публікацій ЗМІ] турецькою мовою, який наводять, із ціною нібито в 29 чи 30 доларів, датований 9 грудня – я просто подивився, що там було в публікації, – коли поставки вже відбулися. Пропозиція цієї компанії була 83 чи 85 доларів, як було вказано в контракті. Жодної пропозиції від жодного виробника не існувало ніколи нижче 80-ти доларів, якщо йдеться про повноцінну зимову куртку з капюшоном. Без капюшона, якщо не помиляюсь, трохи дешевше", – заявив міністр.

Апелюючи до того, що ЗМІ знайшли старі оголошення на OLX з пропозицією придбати зимову куртку для військових за 1000 гривень, Резніков заявив: "Ну, вибачте, можна, напевно, купити за тисячу гривень і "Луї ВІтон" – питання, що там знаходиться".

Скандал з куртками для ЗСУ - що треба знати

На початку серпня видання "Дзеркало тижня" опублікувало розслідування щодо минулорічних поставок одягу для військових. Там зазначалося, що Міноборони України уклало контракт із турецькою фірмою Vector avia на постачання літніх курток за ціною 29 доларів за одиницю. Пізніше в українських документах фігурували вже зимові куртки за 86 доларів за одиницю.

Громадська антикорупційна рада при МОУ підтвердила, що поставлено було саме зимові (не літні, не демісезонні) куртки з турецьких фабрик, і більшу частину комплектів вже видали. Претензій до вартості закуплених курток рада не мала і недоліків у поставленому одязі не виявила.

Антикорупційний комітет ВРУ, де обговорювалися ці поставки, водночас стверджував, що під час поставок могли використати "схему поламаного інвойса". Там також пролунало припущення, що фірму-постачальника, ймовірно, була створена спеціально під цю закупівлю.

"Українська правда" з’ясувала, що турецька фірма Vector avia, що займалася постачанням, мала стосунок до племінника народного депутата від "Слуги народу" Геннадія Касая.

Міністр оборони Олексій Резніков припускав, що ціни в документах турецької сторони могли замінити з метою ухилення від податків в Туреччині.

Він також обіцяв, що піде у відставку, якщо факти з розслідувань журналістів буде підтверджено. Водночас у зворотному випадку він вимагав від журналіста "УП" Михайла Ткача піти з роботи.

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