Авторитетне видання досить жорстко пройшлося по українському президенту, який, на думку авторів публікації, мав би зосередитися на зовнішній дипломатії.

Українському керівництву варто відкласти внутрішні політичні суперечки та зосередитися на питаннях безпеки. Про це пише авторитетне американське видання Bloomberg, розглядаючи ситуацію з можливим звільненням головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

"[ЄС] виділив 50 мільярдів євро допомоги Україні, і це чудова новина. Наступними, хто має надати пріоритет життєво важливому питанню безпеки над продажною внутрішньою політикою, повинні стати республіканці в Конгресі США та президент Володимир Зеленський у Києві", – йдеться у публікації.

Видання перераховує численні заслуги Залужного у війні і зауважує, що Зеленському потрібна досить вагома причина, аби відправити генерала у відставку. Автор публікації наголошує, що навіть найталановитіші генерали можуть зазнавати невдач у війні, особливо, коли вони не мають достатньо ресурсів для проведення операцій, як це сталося із літнім контрнаступом ЗСУ.

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"Зеленському варто довго подумати про потенційну ціну заміни командувача, якого так поважають його війська, бо якщо мова йде про заздрість, то святкувати будуть лише у Москві", – пише Bloomberg.

Автор публікації наголошує, що зараз для України настав найнебезпечніший час після початкового періоду війни: артилерійські снаряди закінчуються, протиповітряна оборона також не має великих запасів ракет, а українські виробники зброї не можуть зрівнятися у темпах з російським ВПК.

"Звільнення Залужного завдало б шкоди і без того ослабленому моральному духу на фронті. (...) Якщо Зеленський не знає чогось великого, чого не знає решта світу, він повинен відкинути свої розчарування та налагодити стосунки [із Залужним]", – пише Bloomberg і додає, що Зеленському варто зосередитися на лобіюванні поставок західної зброї, а не на звільненні Залужного

Можлива відставка Залужного: що відомо

Як писав УНІАН, у понеділок український інфопростір вибухнув повідомленнями від "джерел", що Володимир Зеленський буцімто звільнив Валерія Залужного з посади головнокомандувача армії. У той же вечір і ЗСУ, і Офіс президента спростували цю інформацію.

Але пізніше низка західних видань, посилаючись на власні джерела в Офісі президента та серед військових, по крихтах склали картину того, що сталося насправді. Так, за версією The Times, у понеділок Зеленський справді попросив Залужного піти у відставку, але той відмовився. Тоді президент нібито попередив, що все одно звільнить його. Повернувшись у свій кабінет, Залужний нібито сказав своїм помічникам, що пакує речі. І вже звідси інформація потрапила в ЗМІ.

Про те, чому Залужний досі не був звільнений офіційно, ЗМІ наводять різні причини. Зокрема згадується бурхлива реакція українського суспільства, тиск з боку Заходу і відсутність кандидатури на заміну Залужному.

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