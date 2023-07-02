За словами експертів, пристрій Apple має найкращу у своєму класі камеру для відеодзвінків, чудові Мікрофони та найкраще відтворює HDR-відео.

Зовсім недавно портал DxOMark, який регулярно тестує смартфони за різними критеріями, оголосив про відкриття рейтингу ноутбуків. Того ж дня спеціалісти компанії опублікували тести різних пристроїв і визначили переможця. Поки що лідирує модель Apple.

MacBook Pro (2023) з 14-дюймовим екраном був визнаний найкращим ноутбуком на ринку. В оцінці DxOMark враховуються характеристики девайса, а також досвід використання. В окрему категорію виведені якість відеозв'язку і перегляду контенту – за цими показниками Mac теж зайняв перше місце.

Експерти похвалили комп'ютер за те, що під час дзвінка камера забезпечує відмінний рівень деталізації, плюс добре записується звук, а також краще за всіх відтворює HDR-відео. Разом з тим стереозвук працює на будь-якій гучності і не пропадає на відстані.

Відео дня

Є і декілька мінусів, але вони незначні. Зокрема, згадується нерозбірливість голосів в деяких ситуаціях і накладення голосів один на одного під час розмов. У контексті перегляду відео експерти відзначили неприродні відтінки в складних сценах.

Що стосується конкурентів, то на другому місці рейтингу опинився 13-дюймовий MacBook Air (2022), а на третьому місці – Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 11. За ними йдуть пристрої від Lenovo, Microsoft, Asus, Samsung, Dell та HP.

Нагадаємо, на початку року Apple представила MacBook Pro 14/16 на чіпах M2 Pro і M2 Мах. У компанії стверджують, що пристрій в шість разів продуктивніше, ніж "найшвидший MacBook Pro на процесорі Intel".

Автономність підвищилася до 22 годин, Wi-Fi 6e, HDMI підтримує 8К, а версія на M2 Max з єдиною пам'яттю на 96 ГБ може "обробляти сцени, які не можуть запустити інші ноутбуки і ПК". Ціни на MacBook Pro – від $1999 до $6299 в самому топі.

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