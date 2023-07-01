Новий смартфон Google випередив усіх конкурентів, у тому числі Apple та Samsung, які традиційно славляться якістю дисплеїв.

Фахівці DxOMark опублікували великий звіт з тестування складного смартфона Google Pixel Fold. Як з'ясувалося, пристрою є чим похвалитися: за підсумками серії тестів його екран отримав дуже високу оцінку і зайняв першу сходинку рейтингу.

Pixel Fold набрав 151 бал, випередивши всіх конкурентів, у тому числі смартфони Apple і Samsung, які традиційно славляться якістю дисплеїв. До речі, це перший випадок в історії DxOMark, коли екранний рейтинг очолила складна модель.

Експерти високо оцінили простоту використання складного смартфона на вулиці, хорошу передачу кольору незалежно від умов освітлення, якісну роботу автояскравості і підтримку HDR10.

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Звичайно, не обійшлось без мінусів, але вони незначні. Так, іноді відчувається дефіцит яскравості при тривалому використанні на вулиці і страждає плавність при перегляді інтернет-сторінок.

Що стосується фотоможливостей Google Pixel Fold, то тут все не так добре. Смартфон, за який просять від 1800 доларів, знімає на рівні iPhone 14 і недорогого Pixel 7a. Хоча при цьому його камера набагато краще, ніж у суперницького Galaxy Z Fold4.

Нагадаємо, що апарат дебютував на ринку в травні. У Pixel Fold два дисплеї: 7.6 дюйма всередині і 5.8 дюйма зовні. Він працює на чипі Google Tensor G2 і отримав "найміцніший шарнір серед складних пристроїв".

У США за нього просять від $1799 доларів (близько 66 000 грн). Для порівняння, рівно стільки ж коштував Galaxy Z Fold4 на старті.

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