Промоутер Ломаченко назвав дату наступного бою українця

Чемпіон світу за двома версіями вийде в ринг у квітні та, імовірно, змагатиметься за титул IBF.

Наступний поєдинок чемпіона світу за версіями WBA і WBO в легкій вазі українця Василя Ломаченка попередньо заплановано на 12 квітня 2019 року на арені Staples Center в Лос-Анджелесі.

Про це заявив президент промоутерської компанії Top Rank Тодд Дюбеф, повідомляє iSport з посиланням на LA Times.

Промоутери Ломаченко розраховують на об'єднавчий бій з переможцем поєдинку за вакантний титул IBF між росіянином Ісою Чанієвим і Річардом Коммі з Гани, який повинен відбутися 2 лютого.

Як повідомляв УНІАН, у ніч на неділю Ломаченко виграв бій за титул чемпіона світу об'єднавши титул WBA, що належав йому, з поясом чемпіона світу WBO.