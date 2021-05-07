Феліксу Вердехо загрожує смертна кара, але батько жертви хоче, щоб він жив та "щодня мучився згадуючи її".

Боксер з Пуерто-Рико, Фелікс Вердехо, ризикує бути страченим за вбивство вагітної дівчини Кейшлі Родрігес, яка була його коханкою.

Як повідомляє ESPN, 27-річному бійцю загрожує смертна кара.

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За словами свідків, останній раз Родрігес бачили живою, коли вона йшла до будинку Фелікса з метою повідомити про свою вагітність від нього. На додачу, камери спостереження зафіксували автомобіль спортсмена поруч з мостом, з якого було скинуте тіло жертви.

Родина Кейшлі хоче справедливого вироку суду, але її батько наголосив, що він проти смертної кари.

"Це нічого не вирішить для мене. Що зроблено, те зроблено. Нехай він щодня згадує, ким була моя донька та мучиться", - прокоментував він для WAPA TV.

Фелікс одружений та виховує доньку. Після першого засідання суду Вердехо відмовили у звільненні під заставу. Вбивство Родрігес спровокувало акції протесту в Пуерто-Рико.

Зазначимо, що Вердехо був боксером компанії Top Rank. Останній його бій відбувся в грудні 2020 року проти майбутнього опонента Василя Ломаченка - Масайоші Накатані. Японець нокаутував пуерториканця. Більше того, Вердехо влітку 2012 року на Олімпіаді в Лондоні боксував проти Ломаченка й нав'язав гідну конкуренцію. Проте все одно поступився з рахунком 14:9.

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Автор: Артем Будрін