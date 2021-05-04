Суд не дозволив звільнити боксера під заставу.

Боксер з Пуерто-Рико, Фелікс Вердехо, підозрюється у викраденні й вбивстві вагітної дівчини Кейшлі Родрігес.

Про це повідомляє The Washingtonpost.

29 квітня Родрігес не з'явилася на роботі. Того ж дня її тіло знайшли в річці. Свідки стверджують, що бачили як 29 числа Кейшлі йшла до будинку Фелікса і після того її вже ніхто не бачив. Батьки Родрігес повідомили, що їхня донька хотіла розповісти боксеру, що вона вагітна від нього.

Читайте такожЕкс-гравець НБА жорстоко побив дівчину: шокуючий інцидент потрапив на камеру (фото, відео)

Вердехо поліція викликала спершу як одного зі свідків, але той відмовився давати свідчення без свого адвоката. Дружина Фелікса зізналася, що спортсмен зраджував їй з Родрігес і підтримував з нею стосунки ще зі школи.

За версією слідства, 27-річний боксер зв'язав Родрігес руки й ноги проволокою, уколов шприцом зі смертельною речовиною та скинув її тіло з моста в річку, попередньо прив'язавши важкий камінь. Камери спостереження зафіксували автомобіль боксера поруч з мостом, з якого було скинуте тіло жертви. На момент трагічної смерті дівчина була на другому місяці вагітності.

Фелікс одружений та виховує доньку. Після першого засідання суду Вердехо відмовили у звільненні під заставу. Вбивство Родрігес спровокувало акції протесту в Пуерто-Рико.

Зазначимо, що Вердехо був боксером компанії Top Rank. Останній його бій відбувся в грудні 2020 року проти майбутнього опонента Василя Ломаченка - Масайоші Накатані. Японець нокаутував пуерториканця. Більше того, Вердехо влітку 2012 року на Олімпіаді в Лондоні боксував проти Ломаченка й нав'язав гідну конкуренцію. Проте все одно поступився з рахунком 14:9.

Вас також можуть зацікавити новини:

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Артем Будрін