Карл Фремптон був чемпіоном світу у двох вагових категоріях.

Британський боксер Карл Фремптон програв технічним нокаутом американцеві Джамелю Херрінгу і оголосив про завершення кар'єри.

Бій відбувся в рамках вечора боксу в Дубаї.

Поєдинок завершився в шостому раунді. Чемпіон світу за версією WBO в першій легкій вазі Херрінг (28-3, 16 КО) спершу відправив суперника в нокдаун в п'ятому раунді, а потім і в шостому. Фремптон зумів продовжити, але побиття не припинилося, після чого кут британця сигналізував про завершення бою.

Відео в Twitter опублікував Top Rank.

Після поєдинку 34-річний Фремптон оголосив про завершення кар'єри.

"Я сказав перед боєм, що піду, якщо програю. Це саме те, що я збираюся зробити. Я довго був відсутній і пропустив дорослішання своїх дітей, хочу присвятити життя своїй родині. У мене був як хороший бокс, так і поганий для мене в останні роки. Я насолодився найкращими роками своєї кар'єри, а тепер просто хочу повернутися додому до своєї красивої дружини і дітей", - цитує боксера BoxingScene.

Карл Фремптон: кар'єра і досягнення

Фремптон провів на профі-рингу 31 бій. В його активі 28 перемог (16 нокаутом) при трьох поразках.

Фремптон був чемпіоном світу за версіями IBF (2014-2016) і WBA (2016) у другій найлегшій вазі, а також володів титулом WBA в напівлегкій вазі (2016-2017).

У 2016 році уродженець Північної Ірландії був визнаний боксером року за версією журналу The Ring.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Антон Дудар