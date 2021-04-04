Британський боксер Карл Фремптон програв технічним нокаутом американцеві Джамелю Херрінгу і оголосив про завершення кар'єри.
Бій відбувся в рамках вечора боксу в Дубаї.
Поєдинок завершився в шостому раунді. Чемпіон світу за версією WBO в першій легкій вазі Херрінг (28-3, 16 КО) спершу відправив суперника в нокдаун в п'ятому раунді, а потім і в шостому. Фремптон зумів продовжити, але побиття не припинилося, після чого кут британця сигналізував про завершення бою.
Відео в Twitter опублікував Top Rank.
🎥 𝙃𝙄𝙂𝙃𝙇𝙄𝙂𝙃𝙏𝙎 🎥— Top Rank Boxing (@trboxing) April 4, 2021
A career-defining performance by @JamelHerring. Plain & simple.#HerringFrampton | #AndStillpic.twitter.com/mnHBAVPk3a
Після поєдинку 34-річний Фремптон оголосив про завершення кар'єри.
"Я сказав перед боєм, що піду, якщо програю. Це саме те, що я збираюся зробити. Я довго був відсутній і пропустив дорослішання своїх дітей, хочу присвятити життя своїй родині. У мене був як хороший бокс, так і поганий для мене в останні роки. Я насолодився найкращими роками своєї кар'єри, а тепер просто хочу повернутися додому до своєї красивої дружини і дітей", - цитує боксера BoxingScene.
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Карл Фремптон: кар'єра і досягнення
- Фремптон провів на профі-рингу 31 бій. В його активі 28 перемог (16 нокаутом) при трьох поразках.
- Фремптон був чемпіоном світу за версіями IBF (2014-2016) і WBA (2016) у другій найлегшій вазі, а також володів титулом WBA в напівлегкій вазі (2016-2017).
- У 2016 році уродженець Північної Ірландії був визнаний боксером року за версією журналу The Ring.
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