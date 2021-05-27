Шеннону Бріггсу зателефонували з пропозицією побитися з українською легендою.

Зірка американського боксу Шеннон Бріггс, котрий декількома днями раніше похвалив Олександра Усика, залюбки готовий стати першим опонентом Володимира Кличка після його камбеку в ринг.

Слова 49-річного боксера наводить talkSPORT.

"Доля все розставила по місцях. Я погодився битися з Володимиром Кличком в його першому бою після повернення. Я кажу вам про це першим. Про це не знає навіть моя дружина. Я клянусь богом, клянусь могилою моєї матері. Ніхто про це не знає. Не знаю, чи буде це професійний або виставковий бій. Мені подзвонили й сказали: "Хочеш битися з Володимиром Кличком?" Я відповів: "Так". Їм не потрібно просити мене двічі", - здивував звісткою Шеннон.

З 2006 по 2007 рік Бріггс мав титул чемпіона світу в суперважкій вазі та володів поясом WBO.

Бріггс - Кличко: історія конфлікту

Раніше Бріггс неодноразово провокував Кличка, намагаючись домогтися бою з українцем.

Наприклад, у 2015 році американець підкараулив українця під час запливу на дошці й перекинув у воду. Роком раніше Бріггс увірвався в кафе, де обідав Кличко і почав їсти з його тарілки. Українець у відповідь облив американця в водою, що ледь не призвело до бійки.

У 2019-му Бріггс вже публікував колаж з Кличком. Тоді він заявив, що хоче отримати на Різдво два передніх зуба українця.

На рингу Бріггс зустрічався з Віталієм Кличком. У 2010 році він програв йому рішенням суддів.

Свій останній поєдинок на профі-рингу американець провів у травні 2016 року. Всього в його активі 67 боїв (60 перемог, 1 нічия і 6 поразок).

В цьому році Бріггс опублікував провокативний колаж, де він в ролі офіціанта тримає на таці голову Кличка.

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Автор: Артем Будрін