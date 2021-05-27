Володимир Кличко / фото BoxingScene

Зірка американського боксу Шеннон Бріггс, котрий декількома днями раніше похвалив Олександра Усика, залюбки готовий стати першим опонентом Володимира Кличка після його камбеку в ринг.

Слова 49-річного боксера наводить talkSPORT. 

"Доля все розставила по місцях. Я погодився битися з Володимиром Кличком в його першому бою після повернення. Я кажу вам про це першим. Про це не знає навіть моя дружина. Я клянусь богом, клянусь могилою моєї матері. Ніхто про це не знає. Не знаю, чи буде це професійний або виставковий бій. Мені подзвонили й сказали: "Хочеш битися з Володимиром Кличком?" Я відповів: "Так". Їм не потрібно просити мене двічі", - здивував звісткою Шеннон. 

З 2006 по 2007 рік Бріггс мав титул чемпіона світу в суперважкій вазі та володів поясом WBO.

Бріггс - Кличко: історія конфлікту

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Автор: Артем Будрін