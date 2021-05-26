Екс-чемпіон світу в суперважкій вазі Шеннон Бріггс вважає, що для Ентоні Джошуа бій з Олександром Усиком може бути вкрай небезпечним.
Слова 49-річного американця наводить Sky Sports.
"Я б не списував з рахунків ані Вайлдера в третьому поєдинку з Ф'юрі, ані Усика. Можливо, нас у підсумку чекає бій Вайлдер - Усик". Джошуа буде важко. Як з таким хлопцем впоратися? Усик - це Ломаченко в супертяжах. З кожним раундом він буде ставати все сильнішим", - поділився очікуваннями Бріггс.
"Шанс для Джошуа - вирішити все на старті бою. Небезпечний бій для Джошуа. Не менш небезпечний, ніж був би з Ф'юрі", - сказав славетний Шеннон.
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Бій Усик - Джошуа: головне
- Довгоочікуваний бій між Ентоні Джошуа та Тайсоном Ф'юрі зірвався, оскільки останнього суд зобов'язав провести реванш з Деонтеєм Вайлдером. Ф'юрі не зміг домовитися про відкуп і вже підписав контракт на третій бій.
- Для Ентоні Джошуа почали шукати нового суперника. Олександр Усик у жовтні переміг Дерека Чісору й офіційно став обов'язковим претендентом на бій за титул чемпіона світу за версією WBO. Зараз цим поясом володіє Джошуа.
- Всесвітня боксерська організація (WBO) офіційно санкціонувала бій між Усиком й Джошуа.
- Президент WBO Пако Валькарсель щиро вірить у те, що бій між Усиком та Джошуа відбудеться незабаром.
- Вже озвучені дві ймовірні дати поєдинку.
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