Шеннон Бріггс прогнозує надскладний бій для Ентоні Джошуа.

Екс-чемпіон світу в суперважкій вазі Шеннон Бріггс вважає, що для Ентоні Джошуа бій з Олександром Усиком може бути вкрай небезпечним.

Слова 49-річного американця наводить Sky Sports.

"Я б не списував з рахунків ані Вайлдера в третьому поєдинку з Ф'юрі, ані Усика. Можливо, нас у підсумку чекає бій Вайлдер - Усик". Джошуа буде важко. Як з таким хлопцем впоратися? Усик - це Ломаченко в супертяжах. З кожним раундом він буде ставати все сильнішим", - поділився очікуваннями Бріггс.

"Шанс для Джошуа - вирішити все на старті бою. Небезпечний бій для Джошуа. Не менш небезпечний, ніж був би з Ф'юрі", - сказав славетний Шеннон.

Читайте також"Більше грошей": Усик звернувся до промоутера Джошуа (відео)

Бій Усик - Джошуа: головне

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Артем Будрін