Американець шокував спільноту заявою.

Американський боксер Теофімо Лопес відреагував на слова Василя Ломаченка про те, що в їхньому поєдинку була нічия неочікуваною заявою.

Лопес повідомив, що в 33-річного українця була глибока депресія та бажання накласти на себе руки.

Такі слова американця пролунали в інтерв'ю для YouTube-каналу Helen Yee Sports.

"Я чув новини, що Ломаченко хотів здатися і завершити кар'єру після поразки. Він глибоко пішов у себе, хотів зупинитися, пережив глибоку депресію. Його команда сказала йому, що між нами була нічия - вони не хочуть, щоб Ломаченко відчував психологічний занепад сил. Я навіть чув, що на певному етапі він хотів накласти на себе руки", - сказав Лопес.

Нагадаємо, що Ломаченко незабаром зустрінеться проти японського боксера Масайоші Накатані.

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Василь Ломаченко - Теофімо Лопес: головне

17 жовтня 2020 року Василь Ломаченко програв Теофімо Лопесу одноголосним рішенням суддів, втративши всі свої пояси.

Українець після бою вибачився за свою поразку від Лопеса і зазначив, що готовий провести реванш. Потім він запропонував Лопесу провести ще два поєдинки.

Лопес відразу заявив, що ні про який реванш не може бути мови, а пізніше і взагалі послав Ломаченка "на три літери".

Лопес вже встиг поділитися очікуваннями від бою між Накатані - Ломаченко, який відбудеться 26 червня.

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Автор: Артем Будрін