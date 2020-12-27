Український боксер програв Теофімо Лопесу в поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу.

Авторитетний журнал The Ring назвав головною несподіванкою в боксі результат бою за звання абсолютного чемпіона світу між Василем Ломаченком і Теофімо Лопесом.

Про це повідомляється на сайті The Ring.

Лопес переміг Ломаченка одноголосним рішенням суддів - 116:112, 119:109, 117:111.

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"23-річний Лопес не мав того величезного досвіду, який є у Ломаченка, він не повинен був вигравати, але переміг. Це, безумовно, сенсація. Перемога Лопеса спровокувала ефект "доміно" - це змусило переоцінити історичну велич Ломаченка, запалило нову суперзірку в особі Лопеса і змінило баланс сил у легкій вазі", - зазначили автори.

Ломаченко - Лопес: після бою

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Автор: Антон Дудар