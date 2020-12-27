Авторитетний журнал The Ring назвав головною несподіванкою в боксі результат бою за звання абсолютного чемпіона світу між Василем Ломаченком і Теофімо Лопесом.
Про це повідомляється на сайті The Ring.
Лопес переміг Ломаченка одноголосним рішенням суддів - 116:112, 119:109, 117:111.
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"23-річний Лопес не мав того величезного досвіду, який є у Ломаченка, він не повинен був вигравати, але переміг. Це, безумовно, сенсація. Перемога Лопеса спровокувала ефект "доміно" - це змусило переоцінити історичну велич Ломаченка, запалило нову суперзірку в особі Лопеса і змінило баланс сил у легкій вазі", - зазначили автори.
Ломаченко - Лопес: після бою
- У ніч з 17 на 18 жовтня по Києву Василь Ломаченко програв Теофімо Лопесу одноголосним рішенням суддів.
- Українець втратив свої титули WBC, WBO і WBA в легкій вазі, а Лопес, який зберіг пояс IBF і отримав титули українця, став єдиним діючим абсолютним чемпіоном світу в боксі.
- Стало відомо, що Ломаченко проводив бій з Лопесом з травмою. Після поєдинку він переніс операцію на плечі.
- Промоутер Боб Арум прокоментував ситуацію з можливим реваншем.
- Тренер і батько Лопеса заявив, що Ломаченко не отримає реваншу.
- Через два місяці після бою Ломаченко перервав мовчання, заявивши, що "не програв" бій.
- Тренер і батько Лопеса різко висловився на адресу Ломаченка.
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