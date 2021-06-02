Відомий у минулому боксер, тренер й промоутер Сергій Городнічов, який брав участь у підготовці до змагань Володимира Кличка, розкритикував Василя Ломаченка та його батька, а також "розніс" Олександра Усика. Раніше Городнічов назвав суму, яку заплатили за золоту медаль Ломаченка на Олімпіаді в Пекіні.
Це стало відомо з інтерв'ю 51-річного фахівця для You-Tube-каналу "Боксерська правда".
Городнічов спершу поділився думкою про Ломаченка та його батька, який водночас є і тренером:
"Такі люди, звичайно, навіть хочеться сказати щось таке погане. Заздрісні, може, якісь жадібні. Погоня за медалями, регаліями. Там повинно чітко от так бути й все. І підминання під себе всіх слабких".
Далі Городнічов висловився про Усика й Ломаченка-старшого:
"За Васю не повинен ніхто бути краще. І все. Вася - це ікона боксу. Але яка ікона? Якого боксу? Ну він - красень, боксує добре, ну і що далі? Техніка, тактика, бої показали, що він програвати вміє. Салідо його злив. Люди, які так ведуть кар'єру - то воно позначається. А чого ж він не тренує Усика? Він не хоче. Вони навіть в Америці в різних залах тренувалися".
"Анатолій Ломаченко хоче повністю впливати на твою долю, а Саша - непостійний, у нього немає лідерських якостей, чіткості. Вони теж сміялися, показували як Кличко робить, а самі копіюють: один - Тайсона, а інший - Мухаммеда Алі".
"Тільки Тайсоном Вася ніколи не буде, а Усик - Алі. Ну подивіться - Вася весь наколовся, як Тайсон, а цей стрибає, як Мухаммед. Але цього не буде".
"Треба бути самим собою, а не кимось. Вони собі кумирів понамальовували й думають, що весь світ буде біля їхніх ніг. Ось Васі показали, де цей світ. Салідо показав, Лопес показав. Хто наступний?"
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