Українець наступного літа може провести бій проти японця.

Наступним суперником українця Василя Ломаченка (14-2, 10 КО) може стати японський боксер Масаеші Накатані (19-1, 13 KO).

Про це в інтерв'ю iFL TV повідомив промоутер Ломаченко Боб Арум.

"Ми говорили з Ломаченком. Ми націлені на його повернення на початку літа. Ломаченко не хоче битися в "бульбашках". Його поєдинки відмінно продають квитки, тому ми вважаємо, що зможемо влаштувати йому бій на початку літа в США", - сказав Арум.

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"Можливо, його суперником стане хлопець з Японії - Накатані, який нокаутував Вердехо і пройшов всю дистанцію з Лопесом. Накатані - легковаговик з дуже важким ударом. Ми розглядаємо його як суперника для Ломаченка", - додав промоутер.

Відзначимо, що Накатані, як і Ломаченко, програвав Теофімо Лопесу рішенням суддів. Бій відбувся у 2019 році.

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Автор: Антон Дудар