Наступним суперником українця Василя Ломаченка (14-2, 10 КО) може стати японський боксер Масаеші Накатані (19-1, 13 KO).
Про це в інтерв'ю iFL TV повідомив промоутер Ломаченко Боб Арум.
"Ми говорили з Ломаченком. Ми націлені на його повернення на початку літа. Ломаченко не хоче битися в "бульбашках". Його поєдинки відмінно продають квитки, тому ми вважаємо, що зможемо влаштувати йому бій на початку літа в США", - сказав Арум.
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"Можливо, його суперником стане хлопець з Японії - Накатані, який нокаутував Вердехо і пройшов всю дистанцію з Лопесом. Накатані - легковаговик з дуже важким ударом. Ми розглядаємо його як суперника для Ломаченка", - додав промоутер.
Відзначимо, що Накатані, як і Ломаченко, програвав Теофімо Лопесу рішенням суддів. Бій відбувся у 2019 році.
Перспективи Василя Ломаченка: головне
- У ніч з 17 на 18 жовтня за Києвом Василь Ломаченко програв Теофімо Лопесу одноголосним рішенням суддів, втративши всі свої пояси.
- Українець після бою вибачився за свою поразку від Лопеса і зазначив, що готовий провести реванш. Потім він запропонував Лопесу провести ще два поєдинки.
- Теофімо Лопес відразу заявив, що ні про який реванш не може бути мови, а пізніше і взагалі послав Ломаченка "на три літери".
- Також стало відомо, що Ломаченко не планує змінювати вагову категорію.
Олександр Усик висловив свою думку щодо можливого реваншу між Ломаченком і Лопесом.
Український дієтолог Олександр Фока спрогнозував невтішний кінець кар'єри Ломаченка.
Боб Арум раніше вже називав інших можливих суперників Ломаченка.
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