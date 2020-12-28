Курйозна ситуація сталася з Євгеном Хитровим.

Відомий український боксер Євген Хитров потрапив у курйозну ситуацію, коли давав інтерв'ю в прямому ефірі в мережі.

Відео опублікував канал Boxing Studio.

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По ходу емоційного інтерв'ю Хитров протягом двадцяти хвилин не особливо вибирав вирази. Наприклад, розповідаючи про перехід з аматорського боксу в професійний, він видав таку промову:

"Я розумів, що наші під*ри, які біля керма, далі будуть зливати мене скрізь. Керівництво, яке їде захищати своїх спортсменів, мене, нах*й, не захищало, прям зовсім, бл*ть, не захищало. Тому нах*й я буду з ними тусуватися, якщо я приїхав, а вони мене там продали, потім там, бл*ть, продали. Вони заробляють гроші, а я що, х*й смокчу?".

Буквально через хвилину зв'язок у прямому ефірі з боксером перервався, після чого він повернувся і розповів, що йому дзвонила мама.

"Я прошу вибачення. Подзвонила мама, сказала, щоб я не лаявся в ефірі. Тепер я буду без матів. Тисяча вибачень. Ось що значить мама. Мама сказала, і сина більше не лається", - сказав Хитров.

"Доведеться обходити ці незручні моменти, тому що матуся сказала, Тепер все - сина повинен слухати маму", - додав він.

Євген Хитров: досягнення на рингу

Євген Хитров на аматорському рівні ставав чемпіоном світу в 2011 році і чемпіоном Європи в 2013-му.

З 2013 року він перейшов у професіонали і на даний момент провів 22 бої, здобувши 20 перемог (17 нокаутом) при двох поразках.

Попереднього разу 32-річний Хитров виходив на ринг у листопаді 2019 року, коли технічним нокаутом виграв у ганця Ернеста Амузу.

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Автор: Антон Дудар