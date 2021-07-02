Президент України Володимир Зеленський підтримав збірну України з футболу перед завтрашньою грою.
Відповідне відеозвернення він виклав на своїх сторінках у соцмережах.
"Привіт, моя люба збірна України з футболу. Що ж, завтра знову у бій. І завтра знову за тебе, люба жовто-блакитна, буде вболівати вся Україна. Я розумію, хлопці, що ви декілька тижнів не були вдома, але я впевнений, що кожен українець, з кожного куточка нашої країни скаже вам: «Хлопці, ще дуже рано додому»", - сказав Зеленський у відеозверненні.
Також він закликав українців влаштувати перекличку, аби підтримати гравців.
«Влаштуємо перекличку найбільшого, понад 40-мільйонного фан-сектора у Європі! Запиши відео, назви себе, своє місто або селище! Завтра гратиме вся Україна. Завтра вболіватиме вся Україна. Вірю, завтра перемагатиме вся Україна!» - зазначив він у коментарі під відео.
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Україна - Англія: перед матчем
- Матч Україна - Англія пройде в Римі 3 липня. Початок зустрічі - о 22.00.
- Збірна України вийшла в плей-офф Євро-2020 з третього місця в групі з Нідерландами, Австрією та Північною Македонією. В 1/8 фіналу Україна в овертаймі вирвала перемогу у Швеції.
- Збірна Англії набрала 7 очок в групі з Хорватією, Чехією і Шотландією, забивши всього 2 голи. У першому раунді плей-офф англійці вибили з боротьби збірну Німеччини. Англійці ще не пропускали на Євро.
- Досі англійці проводили всі матчі на рідному "Уемблі", але тепер їм вперше доведеться зіграти за межами Великобританії.
- Збірна України провела проти Англії 7 матчів (1 перемога, 2 нічиї та 4 поразки). Найбільш пам'ятним був скандальний поєдинок на Євро-2012 з незарахованим голом Марко Девіча, в якому "жовто-сині" програли з рахунком 0:1. А попередні зустрічі команд відбулися у відборі на ЧС-2014, обидві завершилися внічию - 1:1 і 0:0.
- Збірна України вперше в історії зіграє у чвертьфіналі чемпіонату Європи.
- Через травми збірній України не допоможуть Артем Бєсєдін і Денис Попов, які вже покинули розташування команди на Євро-2020.
- Вже відомо, хто судитиме матч Україна - Англія.
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