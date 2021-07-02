Зеленський закликав українців влаштувати перекличку, аби підтримати гравців.

Президент України Володимир Зеленський підтримав збірну України з футболу перед завтрашньою грою.

Відповідне відеозвернення він виклав на своїх сторінках у соцмережах.

"Привіт, моя люба збірна України з футболу. Що ж, завтра знову у бій. І завтра знову за тебе, люба жовто-блакитна, буде вболівати вся Україна. Я розумію, хлопці, що ви декілька тижнів не були вдома, але я впевнений, що кожен українець, з кожного куточка нашої країни скаже вам: «Хлопці, ще дуже рано додому»", - сказав Зеленський у відеозверненні.

Також він закликав українців влаштувати перекличку, аби підтримати гравців.

«Влаштуємо перекличку найбільшого, понад 40-мільйонного фан-сектора у Європі! Запиши відео, назви себе, своє місто або селище! Завтра гратиме вся Україна. Завтра вболіватиме вся Україна. Вірю, завтра перемагатиме вся Україна!» - зазначив він у коментарі під відео.

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Україна - Англія: перед матчем

Матч Україна - Англія пройде в Римі 3 липня. Початок зустрічі - о 22.00.

Збірна України вийшла в плей-офф Євро-2020 з третього місця в групі з Нідерландами, Австрією та Північною Македонією. В 1/8 фіналу Україна в овертаймі вирвала перемогу у Швеції.

Збірна Англії набрала 7 очок в групі з Хорватією, Чехією і Шотландією, забивши всього 2 голи. У першому раунді плей-офф англійці вибили з боротьби збірну Німеччини. Англійці ще не пропускали на Євро.

Досі англійці проводили всі матчі на рідному "Уемблі", але тепер їм вперше доведеться зіграти за межами Великобританії.

Збірна України провела проти Англії 7 матчів (1 перемога, 2 нічиї та 4 поразки). Найбільш пам'ятним був скандальний поєдинок на Євро-2012 з незарахованим голом Марко Девіча, в якому "жовто-сині" програли з рахунком 0:1. А попередні зустрічі команд відбулися у відборі на ЧС-2014, обидві завершилися внічию - 1:1 і 0:0.

Збірна України вперше в історії зіграє у чвертьфіналі чемпіонату Європи.

Через травми збірній України не допоможуть Артем Бєсєдін і Денис Попов, які вже покинули розташування команди на Євро-2020.

Вже відомо, хто судитиме матч Україна - Англія.

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Автор: Денис Прядко