Збірна України з футзалу влаштувала гольову феєрію в стартовому матчі відбору на Євро-2022

Українці надуспішно стартували у кваліфікації на чемпіонат Європи.

Збірна України з футзалу провела свій перший матч у кваліфікації на Євро-2022. Українці на виїзді розбили збірну Албанії з рахунком 10:3. Хет-триком у переможців відзначився Михайло Зварич. Читайте такожУкраїнський клуб розгромив макендонців у плей-офф футзальної Ліги чемпіонів Албанія - Україна - 3:10 Голи: Мейзіні (10), А.Брахімі (13), Карая (34) - Зварич (1, 15, 27), Шотурма (6), Білоцерківець (12), Фаренюк (19, 26), Н. Грицина (23), Єрьомін (36), Малишко (40) Збірна України у відборі на Євро-2022 з футзалу: що потрібно знати Збірна України веде боротьбу за путівку на чемпіонат Європи в одній групі з командами Хорватії, Данії та Албанії. Українці проведуть по два матчі з кожним суперником.

Згідно з регламентом, у фінальний турнір вийдуть вісім переможців груп, шість найкращих других місць, а також переможець стикових матчів між двома найгіршими другими командами.

Збірна України повинна була стартувати у відборі кількома днями раніше, але команду Данії влада не відпустила в Україну через ситуацію з коронавірусом. УЄФА переніс гру на квітень, тепер обидві зустрічі з датчанами українці проведуть вдома.

Наступні матчі у відборі українці проведуть 3 і 7 березня проти збірної Хорватії. Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram Автор: Антон Дудар

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