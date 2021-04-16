Колишня зірка "Динамо" пригадав запеклі баталії в "Українському Класичному".

Екс-нападник "Динамо" Артем Мілевський згадав свої виступи за "Динамо", пригадав напружені поєдинки проти "Шахтаря", а також назвав того, хто найбільше дратував серед табору принципового суперника.

Слова Артема наводить сайт телеканалів "Футбол".

"В "Шахтарі" мене завжди дратував Даріо Срна зі своїми плювками й замашками. Ми з ним постійно "рубалися", тому у мене з ним завжди були напружені стосунки на футбольному полі", - сказав Мілевський.

Зауважимо, що Срна провів за "гірників" 339 матчів і 9 разів ставав чемпіоном України.

Також 36-річний форвард "Минаю" прокоментував справи Луческу в "Динамо":

"Що стосується Луческу, я досі не звик до думки, що він в "Динамо". Мені це незвично, навіть коли ми грали з "Минаєм" проти "Динамо", бачити Луческу на лавці з Гусєвим і Вукоєвичем. Але те, яку він роботу виконав, він не дав в собі засумніватися. Київ зараз впевнено йде і пре до чемпіонства. У цьому велика його заслуга. Луческу справляється з тиском від ультрас, але стадіони ж зараз порожні. Думаю, якби уболівальників було більше, йому було б важче. Тиск був би іншим".

"Я б сказав, що моє "Динамо" тих років було сильніше. Але мені подобається команда сьогодні. У них може немає яскравих особистостей, які готові самостійно вирішити результат матчу. Але видно, що хлопці вже не перший рік грають разом. Команда готова як фізично, так і тактично. Вони справедливо йдуть на першому місці", - додав Артем.

Після цього Мілевський спрогнозував чим закінчиться сезон в УПЛ:

"Думаю, що завтра "Динамо" ближче буде до перемоги, вони будуть більше закриватися. У них сім очок переваги й залишилося 5 турів. Думаю, хлопці з "Шахтаря" самі розуміють, що вже боротьба закінчена. Що з "Шахтарем"? Мені важко зрозуміти, я ніколи в ці моменти не влазив, в ці "непонятки" з Тайсоном. Напевно, є якийсь конфлікт і внутрішній момент. Вони програли "Львову", ще десь нічия була. А Київ не втрачав очки й це звичайно було важливо".

Читайте такожШахтар - Динамо: де дивитися матч УПЛ

Артем Мілевський: повернення в УПЛ

Мілевський повернувся в чемпіонат України в грудні минулого року, підписавши контракт з "Минаєм". Перед цим він виступав за брестське "Динамо".

Мілевський підкреслював, що "Минай", швидше за все, його остання команда в кар'єрі.

36-річний форвард провів за "Минай" 5 матчів в УПЛ, в яких не відзначився результативними діями.

Мілевський встиг зіграти проти свого колишнього клубу - київського "Динамо", після чого показав бекстейдж свого повернення на "Олімпійський".

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Артем Будрін