"Аталанта" зуміла переломити хід гри в другому таймі.

В одному з центральних матчів туру в Серії А "Аталанта" Руслана Малиновського приймала на своєму полі столичну "Рому". Гра завершилася розгромною перемогою господарів з рахунком 4:1.

Гра почалася для "Аталанти" зовсім невдало. "Рома" забила вже на 3-й хвилині матчу: Джеко замкнув простріл Мхітаряна.

Камбек "Аталанти" почався вже в останній третині поєдинку: по черзі у воротах "вовків" відзначилися Сапата, Госенс і Муріель. Довів рахунок до розгромного Ілічіч, який пробив Міранте, перед цим легко розібравшись з трьома опонентами.

Варто відзначити, що у складі господарів одним із найбільш помітних гравців був наш Руслан Малиновський, який брав участь практично в кожній атаці своєї команди і був замінений вже в кінці зустрічі.

Ця перемога дозволила "Аталанті" піднятися на сьоме місце в чемпіонаті, "Рома" ж замикає квартет лідерів Серії А.

"Аталанта" - "Рома" - 4:1

Голи: Сапата, 59, Госенс, 70, Муріель, 72, Ілічіч, 85 - Джеко, 3

"Аталанта": Голліні, Толої, Ромеро (Паломіно, 46), Джимсіті, Хатебур, де Роон, Фройлер, Госенс (Мохіка, 89), Малиновський (Міранчук, 81), Пессіна (Ілічіч, 46), Сапата (Муріель, 72)

"Рома": Міранте, Манчіні, Смоллінг, Ібаньєс, Карсдорп, Пеллегріні (Вільяр, 81), Верету (К. Перес, 81), Спінаццола (Б. Перес, 66), Педро (Крістанте, 73), Мхітарян, Джеко

Попередження: Малиновський, Ромеро - Пеллегріні, Міранте, Манчіні

Огляд матчу від телеканалів "Футбол 1/2/3".

Вас також можуть зацікавити новини:

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Олег Давигора