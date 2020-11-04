Команда Мірчі Луческу створила кілька шансів на" Камп Ноу", але реалізувати їх не змогла.

4 листопада на "Камп Ноу" відбувся матч 3-го туру групового етапу Ліги чемпіонів між "Барселоною" та київським "Динамо".

Підопічні Мірчі Луческу поступилися з рахунком 1:2.

Господарі потужно почали матч і забили вже на п'ятій хвилині: Попов порушив правила на Мессі, а рефері Олівер призначив пенальті, який реалізував сам капітан "Барси" - 1:0.

У каталонців було ще кілька шансів забити другий гол до перерви. Педрі перевірив на міцність поперечину, а Нещерет рятував свої ворота після ударів того ж Педрі та Фаті. У киян була можливість, коли Буяльський метрів з десяти пробивав головою - воротар зробив сейв.

У другому таймі тер Штеген продовжив рятувати каталонців. На 47-й хвилині Циганков обійшов Альбу і вийшов сам на сам з воротарем, але не зміг виграти цю дуель. На 53-й хвилині у динамівців знову був шанс, але страж воріт господарів знову зробив класний сейв після виходу сам на сам Супряги.

Блискучою грою відзначився і Нещерет. 18-річний голкіпер виручив гостей, відбивши ідеальний удар зі штрафного в дев'ятку від Мессі. Воротар не врятував "Динамо" на 65-й хвилині, коли центрбек Піке замкнув головою навіс Фаті - 2:0.

На 68-й хвилині Циганков знову втік на побачення з тер Штегеном і кіпер каталонців в черговий раз був на висоті. Свого капітан "Динамо" все-таки домігся на 75-й хвилині: Вербич, який вийшов на заміну, не зміг пробити кіпера, а Циганков виявився першим на добиванні - 2:1.

Наприкінці матчу кияни подали кілька кутових і намагалися врятувати нічию, але "Барселоні" вдалося здобути три очки.

"Барселона" - "Динамо" - 2:1

Голи: Мессі, 5 (з пенальті), Піке, 65 - Циганков, 75

"Барселона": тер Штеген, Дест, Піке, Альба, Де Йонг, Бускетс (Лангле, 74), П'янич (Серхі Роберто, 60), Педрі (Аленья, 83), Фаті (Трінкао, 74), Грізманн (Дембеле, 60), Мессі

"Динамо": Нещерет, Шабанов, Попов, Забарний, Кендзьора, Шепелєв, Андрієвський, Буяльський (Лєднєв, 86), Родрігес (де Пена, 71), Циганков, Супряга (Вербич, 71)

Попередження: Буяльський

"Барселона" - "Динамо": підсумки матчу

УНІАН провів онлайн-трансляцію матчу "Барселона" - "Динамо".

"Динамо" в минулій грі через коронавірус не міг допомогти цілий ряд футболістів, включаючи обох основних воротарів - Георгія Бущана та Дениса Бойка.

"Барселона" набрала 9 очок і очолює групу G. "Динамо" має на рахунку 1 пункт і йде третім.

Наступний матч у групі ЛЧ "Динамо" проведе також проти" Барселони", але вже в Києві 24 листопада.

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Автор: Данило Слесь