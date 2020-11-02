Судити матч буде британець Майкл Олівер.

Поєдинок київського "Динамо" на виїзді проти "Барселони" в 3-му турі групового етапу Ліги чемпіонів судитиме арбітр з Англії Майкл Олівер.

Про це повідомив офіційний сайт УЄФА.

На лініях допомагати 35-річному арбітру будуть Стюарт Берт і Саймон Беннетт. Четвертим арбітром призначений Девід Кут, а за VAR відповідатимуть Кріс Кеванах і Крейг Поусон. Всі вони також представляють Англію.

Олівер, який працює на матчах Англійської Прем'єр-ліги, одного разу вже перетинався з "Динамо". Рефері працював на матчі киян проти "Стяуа" в грудні 2014 року в групі Ліги Європи. Тоді динамівці перемогли з рахунком 2:0.

"Барселона" - "Динамо": перед матчем

Матч "Барселона" - "Динамо" відбудеться 4 листопада в Каталонії на "Камп Ноу". Початок - о 22.00.

Після двох турів "Барселона" є лідером групи G. Каталонський клуб набрав шість очок і випереджає на три пункти "Ювентус". "Динамо" має у своєму активі одне очко і йде третім.

У минулому поєдинку "Барса" на виїзді обіграла "Ювентус" з рахунком 2:0, а перед цим розгромила "Ференцварош" - 5:1.

"Динамо" гостювало у "Ференцвароша" і вело з рахунком 2:0, але в підсумку не втримало перемогу. У стартовому турі команда Мірчі Луческу вдома поступилася "Ювентусу" - 0:2.

Допомогти "Динамо" в майбутній грі не зможе цілий ряд футболістів - у київському клубі стався спалах коронавірусу.

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Автор: Данило Слесь