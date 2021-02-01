Футболіст шотландського "Мазервелла" перевершив досягнення Кріштіану Роналду.

Африканський захисник шотландського "Мазервелла" Бевіс Мугабі забив гол головою в матчі проти "Росс Каунті" і перевершив рекорд форварда "Ювентуса" Кріштіану Роналду.

У грудні 2019 року Роналду забив у ворота "Сампдорії" з висоти 2 метри 56 сантиметрів. Португалець вистрибнув на 71 сантиметр вгору.

Як повідомив Twitter "Мазервелла", Мугабі завдав удару з висоти 2,62 сантиметри. При цьому у нього такий же зріст, як і у Роналду (187 см за даними офіційного сайту "Мазервелла"). Таким чином, висота стрибка склала 75 см.

Гол Роналду був забитий ось так:

Коли Мугабі дізнався, що побив рекорд Роналду, він пожартував з цього приводу.

"Він дуже конкурентоспроможний хлопець, тому мені, можливо, доведеться скинути йому повідомлення і сказати: "Бро, тобі потрібно поліпшити свою гру", - сказав Мугабі.

"Приємно, коли тебе порівнюють з одним з найбільших гравців усіх часів. Можливість стрибати так високо, як він - безумство", - також зазначив футболіст, якого цитує dailyrecord.co.uk.

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Автор: Антон Дудар