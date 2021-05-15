"Лестер" сенсаційно з мінімальним рахунком здолав фіналіста цьогорічної Ліги чемпіонів.

15 травня відбувся фінал Кубка Англії з футболу 2020-2021, в якому зустрілися "Челсі" та "Лестер".

Гра була доволі обережною. Зокрема переможець гри завдав всього одного удару в отвір воріт за всі 90 хвилин - і цей постріл виявився успішним. Саме на 63-й хвилині півзахисник "Лестеру" Юрі Тілеманс наважився пробити з дальньої відстані й був винагороджений за сміливість: він поцілив у "дев'ятку".

На останній хвилині протистояння "Челсі" зрівняв рахунок, але після перегляду VAR арбітр скасував взяття воріт. У захисника лондонців Бена Чілвелла було положення поза грою. Між іншим, 24-річний англієць свого часу захищав кольори "Лестеру".

Читайте такожОдноклубник Зінченка забив фантастичний гол у дивовижному матчі АПЛ (відео)

"Челсі" - "Лестер" - 0:1

Гол: Тілеманс, 63

"Челсі": Кепа, Аспілікуета (Хадсон-Одої, 76), Сілва, Рюдігер, Джеймс, Канте, Жоржиньо (Хаверц, 75), Алонсо (Чілвелл, 68), Зієш (Пулішич, 68), Маунт, Вернер (Жиру, 82).

"Лестер": Шмейхель, Фофана, Еванс (Олбрайтон, 34), Сеюнджю, Кастань, Тілеманс, Ндіді, Томас (Морган, 82), Перес (Чоудхурі, 82), Іхеаначо (Меддісон, 68), Варді

Фінал Кубка Англії: підсумки

Для "Лестера" це перший в історії виграний трофей Кубка Англії. До цього "лисиці" чотири рази програвали у фіналах турніру.

Брендан Роджерс перший з 1979 року ірландський тренер, якому вдалося виграти даний трофей.

"Челсі" другий рік поспіль програв у фіналі Кубка Англії. Минулого року "сині" поступилися "Арсеналу". Подібне траплялося останній раз в 1998 та 1999 роках, коли "Ньюкасл" примудрився так само два роки поспіль не виграти у фіналі Кубка.

"Лестер" - 44-й клуб, якому вдалося завоювати цей титул.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Артем Будрін