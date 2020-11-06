6 листопада стартує 9-й тур чемпіонату України з футболу.
У цьому турі відбудеться зустріч двох грандів українського футболу - "Динамо" прийматиме "Шахтар". Також можна виділити зустріч бронзового призера минулого сезону "Зорі" і претендента на нагороди поточного чемпіонату "Ворскли".
Розклад матчів
6 листопада
19.00. "Дніпро-1" - "Колос"
Трансляція - УНІАН ТБ
7 листопада
14.00. "Олімпік" - "Маріуполь"
Трансляція - "Футбол 2"
17.00. "Олександрія" - " Львів"
Трансляція - "Футбол 2"
19.30. "Десна" - "Минай"
Трансляція - "Футбол 2"
8 листопада
14.00. "Рух" - "Інгулець"
Трансляція - "Футбол 1"
17.00. "Динамо" - "Шахтар"
Трансляція - "2+2"
19.30. "Зоря" - "Ворскла"
Трансляція - УНІАН ТБ
Українська Прем'єр-ліга: 9-й тур
- Після восьми турів очолює таблицю "Динамо", яке набрало 20 очок. Далі в таблиці розташовуються "Шахтар" (16) і "Ворскла" (15).
- Аутсайдерами турніру є "Львів" (4 очки) і "Рух" (3 очки).
- Після 9-го туру УПЛ піде на двотижневу перерву у зв'язку з паузою на матчі збірних.
- УПЛ: результати матчів 8-го туру
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