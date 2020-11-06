У центральному матчі туру зустрінуться "Динамо" і "Шахтар".

6 листопада стартує 9-й тур чемпіонату України з футболу.

У цьому турі відбудеться зустріч двох грандів українського футболу - "Динамо" прийматиме "Шахтар". Також можна виділити зустріч бронзового призера минулого сезону "Зорі" і претендента на нагороди поточного чемпіонату "Ворскли".

Розклад матчів

6 листопада

19.00. "Дніпро-1" - "Колос"

Трансляція - УНІАН ТБ

7 листопада

14.00. "Олімпік" - "Маріуполь"

Трансляція - "Футбол 2"

17.00. "Олександрія" - " Львів"

Трансляція - "Футбол 2"

19.30. "Десна" - "Минай"

Трансляція - "Футбол 2"

8 листопада

14.00. "Рух" - "Інгулець"

Трансляція - "Футбол 1"

17.00. "Динамо" - "Шахтар"

Трансляція - "2+2"

19.30. "Зоря" - "Ворскла"

Трансляція - УНІАН ТБ

Українська Прем'єр-ліга: 9-й тур

Після восьми турів очолює таблицю "Динамо", яке набрало 20 очок. Далі в таблиці розташовуються "Шахтар" (16) і "Ворскла" (15).

Аутсайдерами турніру є "Львів" (4 очки) і "Рух" (3 очки).

Після 9-го туру УПЛ піде на двотижневу перерву у зв'язку з паузою на матчі збірних.

УПЛ: результати матчів 8-го туру

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Автор: Антон Дудар