Росіянин змінив ім'я на Даніель Аггер.

У Москві під час протестних акцій на підтримку Олексія Навального був затриманий чоловік на ім'я Даніель Аггер.

ЗМІ поспішили поширити інформацію про те, що це відомий екс-захисник "Ліверпуля" і збірної Данії (75 матчів за національну команду). Нібито він брав участь у перекритті однієї з вулиць.

Пізніше з'ясувалося, що затриманим виявився не екс-футболіст. Як повідомляє Baza, до відділу поліції дійсно доставили чоловіка на ім'я Даніель Мюнте Аггер, однак це росіянин, який змінив ім'я. У 2009 році уродженець Оренбурзької області Дмитро Кендель офіційно змінив ім'я і став повним тезкою футболіста. Також у затриманого і футболіста відрізняється вік.

Інформація дійшла і до датчанина Аггера, який в Twitter повідомив, що на мітингу був не він.

"Сталася невелика плутанина. Я ніколи не говорив, що є тільки один Даніель Аггер. Тепер ми знаємо це напевно. Даніель Аггер, згаданий у зв'язку з подією в Москві, це не я. Я в цілості й схоронності, перебуваю в Іспанії", - написав екс-футболіст.

Додамо, що російському Аггеру може загрожувати штраф від 10 тисяч до 20 тисяч рублів, обов'язкові роботи або арешт до 15 діб.

Аггер виступав за "Ліверпуль" з 2006 по 2014 роки, а завершив кар'єру в 2016 році в "Брондбю".

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Автор: Антон Дудар