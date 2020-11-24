"Динамо" проведе другий матч з каталонцями в групі.

24 листопада в Києві на НСК "Олімпійський" відбудеться матч "Динамо" проти "Барселони" в четвертому турі групового етапу Ліги чемпіонів.

УНІАН вестиме онлайн-трансляцію матчу Динамо - Барселона.

Динамо - Барселона: де дивитися матч

Початок зустрічі - о 22.00.

"Динамо"

"Динамо", як і весь український футбол, зіткнулося з проблемою коронавірусу. У минулому матчі з "Барсою" команді не могли допомогти вісім футболістів, але ситуація поступово поліпшується - основні футболісти повертаються до обойми.

Перед поєдинком Мірча Луческу повідомив, що негативні тести здали капітан команди Сергій Сидорчук і Віктор Циганков, але обидва на полі не з'являться через погану функціональну готовність. Також варто відзначити, що через коронавірус буде відсутній Жерсон Родрігес - важлива опція в обоймі команди.

У перших двох турах динамівці здобули одну нічию - у матчі з "Ференцварошем" (2:2), де команда була близька до перемоги. У стартовому поєдинку кияни поступилися вдома "Ювентусу" - 0:2.

У третьому турі "Динамо" грало з "Барсою" на "Камп Ноу" і цілком могло розраховувати на нічию, але гостей підвела реалізація - 1:2. У групі G команда Луческу ділить 3-4 місця з угорським чемпіоном.

Перед другою зустріччю з каталонцями "Динамо" обіграло в гостях "Інгулець" (2:0) і залишається лідером УПЛ, випереджаючи"Шахтар" на три очки.

Динамо - Барселона: прогноз букмекерів

"Барселона"

"Барса" має 9 очок і очолює квартет, випереджаючи "Ювентус" на 3 пункти. На відміну від проблем в Ла Лізі, в ЛЧ у каталонців все йде гладко - три перемоги в трьох турах.

У перших двох турах підопічні Рональда Кумана розгромили "Ференцварош" (5:1) і впоралися з "Ювентусом" (2:0). Потім перемога над киянами вдома (2:1) закріпила лідерство команди в групі.

Інша справа - чемпіонат Іспанії. Після восьми поєдинків "Барса" має 11 очок і займає 13-те місце - справжній провал. У минулому турі команда поступилася "Атлетіко" (0:1) і ще більше погіршила ситуацію.

Куман вирішив у таких обставинах дати відпочити капітану команди Ліонелю Мессі, який не полетів до Києва, як і Френкі Де Йонг. Також через травми будуть відсутні Жерар Піке, Серхі Роберто, Ансу Фаті та Серхіо Бускетс.

Через ситуацію з коронавірусом "Барса" навіть не проводитиме передматчеве тренування, а Куман дав прес-конференцію ще перед вильотом до Києва.

Історія протистоянь

Команди провели між собою вже дев'ять поєдинків. Каталонці перемагали шість разів, динамівці - три. Нічия не фіксувалася жодного разу. Особливо варто виділити сезон 1997-1998, коли команда Валерія Лобановського двічі розбила "Барсу" - 3:0 і 4:0.

Орієнтовні склади

"Динамо": Бущан, Кендзера, Забарний, Миколенко, Караваєв, Шепелєв, Шапаренко, Де Пена, Буяльський, Вербич, Супряга

"Барселона": тер Штеген, Лангле, Альба, Фірпо, Дест, П'янич, Педрі, Аленья, Коутіньо, Дембеле, Грізманн

Слова перед матчем

Головний тренер "Динамо" Мірча Луческу:

"Барселона" є "Барселона". Зрозуміло, що присутність Мессі завжди дає перевагу в технічному плані, в плані творення, в плані атаки. Але водночас відсутність Мессі говорить про те, що в обороні "Барселона" гратиме якісніше. У цей клуб гравці потрапляють не випадково, клуб витрачає на трансфери великі гроші. А це означає, що всі гравці - високого рівня".

Головний тренер "Барселони" Рональд Куман:

"Ми граємо для того, щоб виграти будь-який матч. "Динамо" - хороший суперник, який непогано грав у Барселоні. Нам потрібно підготуватися для того, щоб виграти у них. Цей матч - важливий крок для виходу з групи. Напевно, на киян вплинуло те, що у них не було багато футболістів через коронавірус в минулому матчі. Але головне - інтенсивність гри команди, щоб всі хотіли грати".

Арбітр

На поєдинку працюватиме словенська бригада арбітрів на чолі з Матеєм Югом.

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Автор: Данило Слесь