У першому матчі Барселона здобула перемогу / фото REUTERS
24 листопада київське "Динамо" проведе матч 4-го туру групового етапу Ліги чемпіонів проти "Барселони". Команди зіграють на "Олімпійському".
УНІАН вестиме онлайн-трансляцію матчу Динамо - Барселона.
"Динамо" є аутсайдером цього матчу.
На перемогу киян букмекери дають коефіцієнт 7,30, на нічийний результат - 5,00, а на те, що гості візьмуть три очки - 1,42.
З коефіцієнтом 3,00 можна зробити ставку на те, що "Динамо" не програє (виграє або зіграє внічию). У той же час на те, що "Барса" не поступиться, дається коефіцієнт 1,11.
"Динамо" - "Барселона": перед матчем
- Матч "Динамо" - "Барселона" пройде без глядачів.
- Після першого кола "Динамо" набрало 1 очко і займає третє місце в групі G. У "Барселони" - 9 очок і перша позиція.
- Зустріч команд у першому колі завершилася перемогою "Барселони" з рахунком 2:1. Кияни грали на "Камп Ноу" в ослабленому через коронавірус складі.
- У матчі-відповіді против "Барселони" "Динамо" знов не зможе розраховувати на багатьох гравців - у попередньому матчі (в УПЛ) кияни недорахувалися 15 футболістів.
- Перед поєдинком ЛЧ "Динамо" в УПЛ обіграло "Інгулець" з рахунком 2:0, а "Барселона" в чемпіонаті Іспанії поступилася "Атлетіко" (0:1) через помилку воротаря.
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram