Букмекери оцінили шанси киян у матчі-відповіді проти "Барси".

24 листопада київське "Динамо" проведе матч 4-го туру групового етапу Ліги чемпіонів проти "Барселони". Команди зіграють на "Олімпійському".

УНІАН вестиме онлайн-трансляцію матчу Динамо - Барселона.

"Динамо" є аутсайдером цього матчу.

На перемогу киян букмекери дають коефіцієнт 7,30, на нічийний результат - 5,00, а на те, що гості візьмуть три очки - 1,42.

З коефіцієнтом 3,00 можна зробити ставку на те, що "Динамо" не програє (виграє або зіграє внічию). У той же час на те, що "Барса" не поступиться, дається коефіцієнт 1,11.

"Динамо" - "Барселона": перед матчем

Матч "Динамо" - "Барселона" пройде без глядачів.

Після першого кола "Динамо" набрало 1 очко і займає третє місце в групі G. У "Барселони" - 9 очок і перша позиція.

Зустріч команд у першому колі завершилася перемогою "Барселони" з рахунком 2:1. Кияни грали на "Камп Ноу" в ослабленому через коронавірус складі.

У матчі-відповіді против "Барселони" "Динамо" знов не зможе розраховувати на багатьох гравців - у попередньому матчі (в УПЛ) кияни недорахувалися 15 футболістів.

Перед поєдинком ЛЧ "Динамо" в УПЛ обіграло "Інгулець" з рахунком 2:0, а "Барселона" в чемпіонаті Іспанії поступилася "Атлетіко" (0:1) через помилку воротаря.

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Автор: Антон Дудар