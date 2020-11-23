Барселона обіграла Динамо на своєму полі 4 листопада / фото REUTERS

24 листопада відбудеться матч 4-го туру групового етапу Ліги чемпіонів, в якому київське "Динамо" вдома зустрінеться з "Барселоною".

УНІАН проведе онлайн-трансляцію матчу Динамо - Барселона.

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Динамо - Барселона: де дивитися матч онлайн

У прямому ефірі поєдинок покаже телеканал "Футбол 1". Стартовий свисток пролунає о 22.00.

О 21.00 розпочнеться програма "Ніч Ліги чемпіонів", в якій очікуваннями від гри поділяться експерти.

Трансляція матчу також відбудеться на медіасервісі MEGOGO за платною підпискою.

"Динамо" - "Барселона": перед матчем

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Автор: Данило Слесь