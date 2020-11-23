Барселона обіграла Динамо на своєму полі 4 листопада / фото REUTERS
24 листопада відбудеться матч 4-го туру групового етапу Ліги чемпіонів, в якому київське "Динамо" вдома зустрінеться з "Барселоною".
УНІАН проведе онлайн-трансляцію матчу Динамо - Барселона.
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Динамо - Барселона: де дивитися матч онлайн
У прямому ефірі поєдинок покаже телеканал "Футбол 1". Стартовий свисток пролунає о 22.00.
О 21.00 розпочнеться програма "Ніч Ліги чемпіонів", в якій очікуваннями від гри поділяться експерти.
Трансляція матчу також відбудеться на медіасервісі MEGOGO за платною підпискою.
"Динамо" - "Барселона": перед матчем
- Матч "Динамо" - "Барселона" відбудеться в Києві на "Олімпійському". Зустріч пройде без глядачів.
- Після першого кола "Динамо" набрало 1 очко і займає третє місце в групі G. у "Барселони" - 9 очок і перша позиція.
- Зустріч команд у першому колі завершилася перемогою "Барселони" з рахунком 2:1. Кияни грали на "Камп Ноу" в ослабленому через коронавірус складі.
- Вже відомо, хто судитиме майбутній поєдинок.
- Через травми гру на "Олімпійському" пропустять ключові гравці "Барси" - капітан Ліонель Мессі, Френкі де Йонг, Жерар Піке, Серхі Роберто, Ансу Фаті та Серхіо Бускетс.
- "Барселона" вирішила не проводити тренування перед матчем у Києві через ситуацію з коронавірусом в Україні.
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