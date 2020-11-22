УЄФА призначив арбітрів на матч Ліги чемпіонів.

Головним арбітром матчу 4-го туру Ліги чемпіонів "Динамо" - "Барселона" буде словенець Матей Юг.

Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Читайте такожДинамо - Барселона: прогноз букмекерів на матч Ліги чемпіонів

Допомагати йому на лініях будуть словенці Матей Жунич і Роберт Вукан. Четвертим арбітром призначений Нейц Кайтазович, який також представляє Словенію. За VAR відповідатиме німець Саша Штегеманн.

З "Динамо" Юг раніше перетинався один раз - в 1/16 фіналу Ліги Європи 2017-2018 він судив матч киян проти грецького АЕКа, який завершився внічию - 0:0.

"Динамо" - "Барселона": перед матчем

Матч "Динамо" - "Барселона" відбудеться 24 листопада на "Олімпійському". Зустріч пройде без глядачів.

Після першого кола "Динамо" набрало 1 очко і займає третє місце в групі G. у "Барселони" - 9 очок і перша позиція.

Зустріч команд у першому колі завершилася перемогою "Барселони" з рахунком 2:1. Кияни грали на "Камп Ноу" в ослабленому через коронавірус складі.

У матчі-відповіді проти "Барселони" "Динамо" знову не зможе розраховувати на багатьох гравців - у попередньому матчі (в УПЛ) кияни недорахувалися 15 футболістів.

Перед поєдинком ЛЧ "Динамо" в УПЛ обіграло "Інгулець" з рахунком 2:0, а "Барселона" в чемпіонаті Іспанії поступилася "Атлетіко" (0:1) через помилку воротаря.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Антон Дудар