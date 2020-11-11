Футболісти "Динамо", які не вирушили в національні збірні, 11 листопада здали тести на коронавірус.
Про це повідомив офіційний сайт "Динамо".
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Вісім гравців, які раніше були інфіковані, здали негативні тести. Це Денис Бойко, Георгій Бущан, Віталій Миколенко, Олександр Караваєв, Микола Шапаренко, Тудор Белуце, Георгій Цитаїшвілі і Міккель Дуелунд.
У той же час Олександр Андрієвський і Артем Шабанов, які раніше були здорові, здали позитивні тести.
Також підтвердився позитивний результат тесту у Дениса Попова, а з розташування молодіжної збірної України повернувся Руслан Нещерет, який також заразився COVID-19.
Всі інфіковані футболісти "відчувають себе задовільно". Вони знаходяться на самоізоляції.
Коронавірус у "Динамо": головне
- У жовтні перед грою з "Ференцварошем" COVID-19 підтвердився у основного воротаря команди Георгія Бущана і захисника Віталія Миколенка. Обидва не полетіли до Угорщини.
- Пізніше кількість захворілих гравців "Динамо" значно зросла.
- Через ситуацію в клубі з коронавірусом "Динамо" довелося грати в ослабленому складі проти "Барселони" в Лізі чемпіонів. Кияни поступилися з рахунком 1:2.
- Перед недавнім матчем "Шахтарем" covid-19 також підтвердився у основного форварда "Динамо" Владислава Супряги. Всього з "гірниками" через зараження не зіграли 12 футболістів - крім Супряги, це Богдан Леднєв, Володимир Шепелев, Георгій Цитаїшвілі, Денис Гармаш, Міккель Дуелунд, Олександр Караваєв, Тудор Белуце, Микола Шапаренко, Віталій Миколенко, Георгій Бущан і Денис Бойко.
- "Шахтарю" без низки гравців "Динамо" програло з рахунком 0:3, а головний тренер киян Мірча Луческу заявив, що в матчі "виграв коронавірус".
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