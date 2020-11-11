Гравці київського клубу пройшли чергове тестування.

Футболісти "Динамо", які не вирушили в національні збірні, 11 листопада здали тести на коронавірус.

Про це повідомив офіційний сайт "Динамо".

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Вісім гравців, які раніше були інфіковані, здали негативні тести. Це Денис Бойко, Георгій Бущан, Віталій Миколенко, Олександр Караваєв, Микола Шапаренко, Тудор Белуце, Георгій Цитаїшвілі і Міккель Дуелунд.

У той же час Олександр Андрієвський і Артем Шабанов, які раніше були здорові, здали позитивні тести.

Також підтвердився позитивний результат тесту у Дениса Попова, а з розташування молодіжної збірної України повернувся Руслан Нещерет, який також заразився COVID-19.

Всі інфіковані футболісти "відчувають себе задовільно". Вони знаходяться на самоізоляції.

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Автор: Антон Дудар