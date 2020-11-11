Руслана Нещерет здав позитивний тест на коронавірус.

Склад молодіжної збірної U-21 покинув воротар «Динамо» Київ Руслан Нещерет, чий тест на коронавірус показав позитивний результат.

13 листопада молодіжна збірна України проведе поєдинок проти Мальти в рамках кваліфікації на Євро-U21. Напередодні цієї зустрічі всі футболісти і тренерський штаб національної команди здали тести на коронавірус, повідомляється на сайті УАФ.

За підсумками тестування COVID-19 був виявлений у трьох гравців: голкіпера київського "Динамо" Руслана Нещерета, а також у футболістів "Маріуполя" Артема Бондаренка і Данила Сікана.

Таким чином, в розташуванні у головного тренера молодіжки Руслана Ротаня залишилися 20 футболістів, які і продовжать підготовку до матчу.

Поєдинок Мальта-Україна розпочнеться 13 листопада о 18:00 за Києвом.

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Автор: Олег Давигора