Склад молодіжної збірної U-21 покинув воротар «Динамо» Київ Руслан Нещерет, чий тест на коронавірус показав позитивний результат.
13 листопада молодіжна збірна України проведе поєдинок проти Мальти в рамках кваліфікації на Євро-U21. Напередодні цієї зустрічі всі футболісти і тренерський штаб національної команди здали тести на коронавірус, повідомляється на сайті УАФ.
За підсумками тестування COVID-19 був виявлений у трьох гравців: голкіпера київського "Динамо" Руслана Нещерета, а також у футболістів "Маріуполя" Артема Бондаренка і Данила Сікана.
Таким чином, в розташуванні у головного тренера молодіжки Руслана Ротаня залишилися 20 футболістів, які і продовжать підготовку до матчу.
Поєдинок Мальта-Україна розпочнеться 13 листопада о 18:00 за Києвом.
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Коронавірус в "Динамо": головне
- Перші випадки коронавірусу були виявлені в "Динамо" ще в серпні. Тоді заразилися два гравці киян - півзахисник Роман Вантух і форвард Назарій Русин.
- У жовтні перед грою з "Ференцварошем" COVID-19 підтвердився у основного воротаря команди Георгія Бущана і захисника Віталія Миколенка. Обидва не полетіли до Угорщини.
- Пізніше кількість захворілих гравців " Динамо" значно зросла.
- Перед недавнім матчем "Шахтарем" COVID-19 також підтвердився у основного форварда "Динамо" Владислава Супряги. Всього з "гірниками" через зараження не зіграли 12 футболістів - крім Супряги, Шепелєва і Леднева це Георгій Цитаїшвілі, Денис Гармаш, Міккель Дуелунд, Олександр Караваєв, Тудор Белуце, Микола Шапаренко, Віталій Миколенко, Георгій Бущан і Денис Бойко.
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