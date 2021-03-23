Андрій Шевченко / фото УНІАН

Коуч збірної України з футболу Андрій Шевченко поспілкувався з мас-медіа напередодні матчу кваліфікації до ЧС-2022 проти команди Франції.

Слова наставника наводить офіційний сайт УАФ.

"Висновки були зроблені. В першу чергу, ми граємо офіційний матч. Це абсолютно інша концентрація. Ми знаємо силу французької збірної. Вони не просто так стали чемпіонами світу. Ми серйозно готуємося до цього матчу, у нас є план на гру", - поділився загальним враженням Шевченко.

"У нас є певний задум. На жаль, дуже мало часу. Ми виходимо з ситуації, що перший раз граємо три офіційні гри. Тому в цьому теж є складність. Але сьогодні ввечері ми з відмінним настроєм вилітаємо і будемо готуватися до завтрашнього матчу", - повідомив 44-річний наставник.

Також тренер відповів на запитання про основного воротаря збірної:

"Я повинен прийняти рішення, ймовірно, завтра, перед грою. Якщо ми повернемося до товариського поєдинку в жовтні, то нашому голкіперу не пощастило. Це була перша гра для Бущана за збірну. Але він може виступати по-іншому. У даній ситуації в мене є великий вибір серед воротарів".

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Шевченко закликав своїх підопічних забути про все, що трапилося з ними в останній час на клубному рівні: 

"Коли гравці приїжджають з клубів до національної команди, вони повинні відразу ж забувати свої попередні ігри, будь вони вдалі або невдалі. Це зовсім інший рівень, зовсім інша концентрація. Тут гравці зобов'язані перебудовуватися. Як би не було добре чи погано у них в клубах, тут зовсім інша історія. Сподіваюся, що гравці прислухаються до моїх слів".

"Останні два тижні для українського футболу були не зовсім приємними. Є певний спад, особливо у лідерів, судячи з останніх ігор. Думаю, що це тимчасова річ, що гравці перебудуються, будуть готові насамперед психологічно до трьох дуже важливих ігор національної команди".

Не обійшов стороною тренер і питання про кадрові втрати:

"Я спілкувався з Тарасом і з лікарем "Шахтаря" два тижні тому. Йому робили певні процедури, стан гравця стабільний. Я теж трохи здивувався інформації, яка з'явилася. Думаю, що якщо його коліно добре відреагує на ті фізичні навантаження, які він буде отримувати, то Тарас буде готовий зіграти з командою. У мене є інформація, що у нього зараз все добре".

"Що стосується складу, у нас є втрати, кілька травмованих футболістів: Степаненко, Циганков, Бесєдін. Це гравці, на яких ми розраховували, але у зв'язку з травмами вони не зіграють. Під питанням буде участь Андрій Ярмоленка".

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Автор: Будрін Артем