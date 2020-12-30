У матчі 25-го туру чемпіонату Болівії з футболу між "Хорхе Вільстерманн" і "Боліваром" сталася масова бійка.
Читайте такожУ Болівії футбольний арбітр помер під час матчу через інфаркт (відео)Футболісти влаштували розбірки на 87-й хвилині. У підсумку гравці отримали всього дві червоні картки - Сержиньо ("Хорхе Вільстерманн") і Маркос Рікельме ("Болівар").
Сама зустріч завершилася перемогою "Хорхе Вільстерманн" з рахунком 2:0.
За підсумками туру, що завершився, "Болівар"(46 очок) втратив лідерство в чемпіонаті Болівії і опустився на 3-є місце, передає ТСН.
"Хорхе Вільстерманн" (42) йде п'ятим.
Lo que necesitábamos para cerrar el año: se picó el partido entre Jorge Wilstermann y Bolívar.#FútbolBoliviano 🇧🇴pic.twitter.com/0wp6T3mmXq— En Una Baldosa (@enunabaldosa) December 30, 2020
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