Грег Кларк вибачився за свої слова.

Головувати Футбольної асоціації Англії (FA) Грег Кларк подав у відставку зі своєї посади після неоднозначного коментаря.

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Про це повідомляє Sky Sports.

Кларк під час одного з парламентських засідань використовував у своїй промові фразу "кольорові футболісти", коли розповідав про образи на адресу спортсменів у соцмережах.

На вимогу одного з членів парламенту Кларк вибачився, після чого на сайті ФА було опубліковано заяву про його відставку. В організації зазначили, завжди виступатимуть за заохочення різноманітності та боротьбу з нерівністю у футболі.

"Мої слова перед парламентом завдали шкоди грі і всім, хто має до неї відношення. Ця ситуація лише зміцнила моє рішення рухатися далі. Я не хотів образити різноманітні спільноти у футболі", - сказав Кларк, який очолював FA з 2016 року.

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Переклад: Данило Слесь