Євген Хачеріді шукає новий клуб.

Український захисник Євген Хачеріді достроково розірвав контракт з "Динамо" Брест.

Про це повідомляє Meta-ratings.

Угода 33-річного Хачеріді з білоруським клубом була розрахована до кінця 2021 року.

Екс-захисник київського "Динамо" має пропозиції від інших команд з чемпіонату Білорусі. Проте для нього пріорітет - продовжити кар'єру в іншій країні.

Нагадаємо, що в Бресті Хачеріді грав ще з двома українцями - Мілевським та Нойком. Обоє вже змінили клубну прописку.

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Євген Хачеріді: кар'єра після "Динамо" Київ

Після відходу з київського "Динамо" в 2018 році Хачеріді перейшов в ПАОК. У грецькому клубі він провів сезон 2018-2019, проте не зумів закріпитися у складі, зігравши лише в одинадцяти матчах.

У червні 2019-го Хачеріді отримав статус вільного агента, а в жовтні підписав контракт з брестським "Динамо", за яке дебютував вже в 2020 році.

У квітні Хачеріді опинився в центрі скандалу, коли під час матчу чемпіонату Білорусі отримав червону картку, а після гри намагався з'ясувати стосунки з арбітром. У підсумку Хачеріді отримав п'ятиматчеву дискваліфікацію, а також штраф від клубу.

У 2020 році 33-річний Хачеріді провів за "Динамо" 20 матчів, в яких голів не забивав.

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Автор: Будрін Артем