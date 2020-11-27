Тоттенхем - Лудогорець / фото REUTERS

26 листопада пройшли матчі 4-го туру групового етапу Ліги Європи 2020-2021.

Результати всіх матчів

Група А

ЦСКА Софія - "Янг Бойз" - 0:1

"ЧФР Клуж" - "Рома" - 0:2

Положення команд: "Рома" - 10 очок, "Янг Бойз" - 7, "ЧФР Клуж" - 4, ЦСКА - 1

Група B

"Мольде" - "Арсенал" - 0:3

"Дандолк" - "Рапід" Відень -1:3

Положення команд: "Арсенал" - 12 очок, "Мольде" - 6, "Рапід" - 6, "Дандолк" - 0

Мольде - Арсенал / фото REUTERS

Група C

"Байєр" - "Хапоель" Беер-Шева - 4:1

"Ніцца" - "Славія" Прага - 1:3

Положення команд: "Славія" - 9 очок, "Байєр" - 9, "Ніцца" - 3, "Хапоель" - 3

Група D

"Стандард" - "Лех" - 2:1

"Рейнджерс" - "Бенфіка" - 2:2

Положення команд: "Рейнджерс" - 8 очок, "Бенфіка" - 8, "Лех" - 3, "Стандард" - 3

Рейнджерс - Бенфіка / фото REUTERS

Група E

ПСВ - ПАОК - 3:2

"Гранада" - "Омонія" - 2:1

Положення команд: "Гранада" - 10 очок, ПСВ - 6, ПАОК - 5, "Омонія" - 1

Група F

"Наполі" - "Рієка" - 2:0

АЗ - "Реал Сосьєдад" - 0:0

Положення команд: "Наполі" - 9 очок, "Реал Сосьєдад" - 7, АЗ - 7, "Рієка" - 0

Наполі - Рієка / фото REUTERS

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Група G

"Брага" - "Лестер" - 3:3

АЕК - "Зоря" - 0:3

Положення команд: "Лестер" - 10 очок, "Брага" - 7, АЕК - 3, "Зоря" - 3

Група H

"Спарта "Прага - "Селтік" - 4:1

"Лілль" - "Мілан" - 1:1

Положення команд: "Лілль" - 8 очок, "Мілан" - 7, "Спарта" - 6, "Селтік" - 1

Лілль - Мілан / фото REUTERS

Група I

"Маккабі" Тель-Авів - "Вільярреал" - 1:1

"Карабах" - "Сівасспор" - 2:3

Положення команд: "Вільярреал" - 10 очок, "Маккабі" - 7, "Сівасспор" - 6, "Карабах" - 0

Група J

ЛАСК - "Антерпен" - 0:2

"Тоттенхем" - "Лудогорець" - 4:0

Положення команд: "Антверпен" - 9 очок, "Тоттенхем" - 9, ЛАСК - 6, "Лудогорець" - 0

Група K

"Вольфсберг" - "Динамо" Загреб - 0:3

ЦСКА Москва - "Фейеноорд" - 0:0

Положення команд: "Динамо" Загреб - 8 очок, "Фейєноорд" - 5, "Вольфсберг" - 4, ЦСКА - 3

Група L

"Слован" Ліберець - "Хоффенхайм" - 0:2

"Гент" - "Црвена Звезда" - 0:2

Положення команд: "Хоффенхайм" - 12 очок, "Црвена Звезда" - 9, "Слован" - 3, "Гент" - 0

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Автор: Антон Дудар