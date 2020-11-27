26 листопада пройшли матчі 4-го туру групового етапу Ліги Європи 2020-2021.
Результати всіх матчів
Група А
ЦСКА Софія - "Янг Бойз" - 0:1
"ЧФР Клуж" - "Рома" - 0:2
Положення команд: "Рома" - 10 очок, "Янг Бойз" - 7, "ЧФР Клуж" - 4, ЦСКА - 1
Група B
"Мольде" - "Арсенал" - 0:3
"Дандолк" - "Рапід" Відень -1:3
Положення команд: "Арсенал" - 12 очок, "Мольде" - 6, "Рапід" - 6, "Дандолк" - 0
Група C
"Байєр" - "Хапоель" Беер-Шева - 4:1
"Ніцца" - "Славія" Прага - 1:3
Положення команд: "Славія" - 9 очок, "Байєр" - 9, "Ніцца" - 3, "Хапоель" - 3
Група D
"Стандард" - "Лех" - 2:1
"Рейнджерс" - "Бенфіка" - 2:2
Положення команд: "Рейнджерс" - 8 очок, "Бенфіка" - 8, "Лех" - 3, "Стандард" - 3
Група E
ПСВ - ПАОК - 3:2
"Гранада" - "Омонія" - 2:1
Положення команд: "Гранада" - 10 очок, ПСВ - 6, ПАОК - 5, "Омонія" - 1
Група F
"Наполі" - "Рієка" - 2:0
АЗ - "Реал Сосьєдад" - 0:0
Положення команд: "Наполі" - 9 очок, "Реал Сосьєдад" - 7, АЗ - 7, "Рієка" - 0
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Група G
"Брага" - "Лестер" - 3:3
АЕК - "Зоря" - 0:3
Положення команд: "Лестер" - 10 очок, "Брага" - 7, АЕК - 3, "Зоря" - 3
Група H
"Спарта "Прага - "Селтік" - 4:1
"Лілль" - "Мілан" - 1:1
Положення команд: "Лілль" - 8 очок, "Мілан" - 7, "Спарта" - 6, "Селтік" - 1
Група I
"Маккабі" Тель-Авів - "Вільярреал" - 1:1
"Карабах" - "Сівасспор" - 2:3
Положення команд: "Вільярреал" - 10 очок, "Маккабі" - 7, "Сівасспор" - 6, "Карабах" - 0
Група J
ЛАСК - "Антерпен" - 0:2
"Тоттенхем" - "Лудогорець" - 4:0
Положення команд: "Антверпен" - 9 очок, "Тоттенхем" - 9, ЛАСК - 6, "Лудогорець" - 0
Група K
"Вольфсберг" - "Динамо" Загреб - 0:3
ЦСКА Москва - "Фейеноорд" - 0:0
Положення команд: "Динамо" Загреб - 8 очок, "Фейєноорд" - 5, "Вольфсберг" - 4, ЦСКА - 3
Група L
"Слован" Ліберець - "Хоффенхайм" - 0:2
"Гент" - "Црвена Звезда" - 0:2
Положення команд: "Хоффенхайм" - 12 очок, "Црвена Звезда" - 9, "Слован" - 3, "Гент" - 0
Ліга Європи 2020-2021: що потрібно знати
- Груповий етап Ліги Європи триватиме до 10 грудня.
- Графік майбутніх матчів групового раунду: 5 тур - 3 грудня, 6 тур - 10 грудня.
- Ліга Європи: результати матчів 1-го туру, результати матчів 2-го туру, результати матчів 3-го туру.
- "Зоря" - єдиний представник України в турнірі. "Десна" і "Колос" не змогли подолати кваліфікацію.
- Фінальний матч Ліги Європи у 2021 році 26 травня прийматиме арена "Енерга-Гданськ" у Польщі.
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