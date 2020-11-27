Ліга Європи: результати матчів 4-го туру групового етапу

"Тоттенхем" і "Арсенал" здобули розгромні перемоги, "Мілан" зіграв внічию.

26 листопада пройшли матчі 4-го туру групового етапу Ліги Європи 2020-2021. Результати всіх матчів Група А ЦСКА Софія - "Янг Бойз" - 0:1 "ЧФР Клуж" - "Рома" - 0:2 Положення команд: "Рома" - 10 очок, "Янг Бойз" - 7, "ЧФР Клуж" - 4, ЦСКА - 1 Група B "Мольде" - "Арсенал" - 0:3 "Дандолк" - "Рапід" Відень -1:3 Положення команд: "Арсенал" - 12 очок, "Мольде" - 6, "Рапід" - 6, "Дандолк" - 0 Група C "Байєр" - "Хапоель" Беер-Шева - 4:1 "Ніцца" - "Славія" Прага - 1:3 Положення команд: "Славія" - 9 очок, "Байєр" - 9, "Ніцца" - 3, "Хапоель" - 3 Група D "Стандард" - "Лех" - 2:1 "Рейнджерс" - "Бенфіка" - 2:2 Положення команд: "Рейнджерс" - 8 очок, "Бенфіка" - 8, "Лех" - 3, "Стандард" - 3 Група E ПСВ - ПАОК - 3:2 "Гранада" - "Омонія" - 2:1 Положення команд: "Гранада" - 10 очок, ПСВ - 6, ПАОК - 5, "Омонія" - 1 Група F "Наполі" - "Рієка" - 2:0 АЗ - "Реал Сосьєдад" - 0:0 Положення команд: "Наполі" - 9 очок, "Реал Сосьєдад" - 7, АЗ - 7, "Рієка" - 0 Читайте такожЗоря розгромила грецький клуб, здобувши першу перемогу в Лізі Європи Група G "Брага" - "Лестер" - 3:3 АЕК - "Зоря" - 0:3 Положення команд: "Лестер" - 10 очок, "Брага" - 7, АЕК - 3, "Зоря" - 3 Група H "Спарта "Прага - "Селтік" - 4:1 "Лілль" - "Мілан" - 1:1 Положення команд: "Лілль" - 8 очок, "Мілан" - 7, "Спарта" - 6, "Селтік" - 1 Група I "Маккабі" Тель-Авів - "Вільярреал" - 1:1 "Карабах" - "Сівасспор" - 2:3 Положення команд: "Вільярреал" - 10 очок, "Маккабі" - 7, "Сівасспор" - 6, "Карабах" - 0 Група J ЛАСК - "Антерпен" - 0:2 "Тоттенхем" - "Лудогорець" - 4:0 Положення команд: "Антверпен" - 9 очок, "Тоттенхем" - 9, ЛАСК - 6, "Лудогорець" - 0 Група K "Вольфсберг" - "Динамо" Загреб - 0:3 ЦСКА Москва - "Фейеноорд" - 0:0 Положення команд: "Динамо" Загреб - 8 очок, "Фейєноорд" - 5, "Вольфсберг" - 4, ЦСКА - 3 Група L "Слован" Ліберець - "Хоффенхайм" - 0:2 "Гент" - "Црвена Звезда" - 0:2 Положення команд: "Хоффенхайм" - 12 очок, "Црвена Звезда" - 9, "Слован" - 3, "Гент" - 0 Ліга Європи 2020-2021: що потрібно знати Груповий етап Ліги Європи триватиме до 10 грудня.

Графік майбутніх матчів групового раунду: 5 тур - 3 грудня, 6 тур - 10 грудня.

Ліга Європи: результати матчів 1-го туру, результати матчів 2-го туру, результати матчів 3-го туру.

"Зоря" - єдиний представник України в турнірі. "Десна" і "Колос" не змогли подолати кваліфікацію.

Фінальний матч Ліги Європи у 2021 році 26 травня прийматиме арена "Енерга-Гданськ" у Польщі. Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram Автор: Антон Дудар

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