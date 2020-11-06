5 листопада відбулися матчі 3-го туру групового етапу Ліги Європи 2020-2021.
Результати всіх матчів
Група А
"Рома" - "ЧФР Клуж" - 5:0
"Янг Бойз" - ЦСКА Софія - 3:0
Положення команд: "Рома" - 7 очок, "Янг Бойз" - 4, "ЧФР Клуж" - 4, ЦСКА - 1
Група B
"Рапід" Відень - "Дандолк" - 4:3
"Арсенал" - "Мольде" - 4:1
Положення команд: "Арсенал" - 9 очок, "Мольде" - 6, "Рапід" - 3, "Дандолк" - 0
Група C
"Хапоель" Беер-Шева - "Байєр" - 2:4
"Славія" - "Ніцца" - 3:2
Положення команд: "Байєр" - 6 очок, "Славія" - 6, "Хапоель" - 3, "Ніцца" - 3
Група D
"Бенфіка" - "Рейнджерс" - 3:3
"Лех" - "Стандард" - 3:1
Положення команд: "Бенфіка" - 7 очок, "Рейнджерс" - 7, "Лех" - 3, "Стандард" - 0
Група E
"Омонія" - "Гранада" - 0:2
ПАОК - ПСВ - 4:1
Положення команд: "Гранада" - 7 очок, ПАОК - 5, ПСВ - 3, "Омонія" - 1
Група F
"Реал Сосьєдад" - АЗ - 1:0
"Рієка" - "Наполі" - 1:2
Положення команд: АЗ - 6 очок, "Наполі" - 6, "Реал Сосьєдад" - 6, "Рієка" - 0
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Група G
"Зоря" - АЕК - 1:4
"Лестер" - "Брага" - 4:0
Положення команд: "Лестер" - 9 очок, "Брага" - 6, АЕК - 3, "Зоря" - 0
Група H
"Мілан" - "Лілль" - 0:3
"Селтік" - "Спарта" - 1:4
Положення команд: "Лілль" - 7 очок, "Мілан" - 6, "Спарта" - 3, "Селтік" - 1
Група I
"Сівасспор" - "Карабах" - 2:0
"Вільярреал" - "Маккабі" Тель-Авів - 4:0
Положення команд: "Вільярреал" - 9 очок, "Маккабі" - 6, "Сівасспор" - 3, "Карабах" - 0
Група J
"Лудогорець" - "Тоттенхем" - 1:3
"Антверпен" - ЛАСК - 0:1
Положення команд: "Тоттенхем" - 6 очок, "Антверпен" - 6, ЛАСК - 6, "Лудогорець" - 0
Група K
"Динамо" Загреб - "Вольфсберг" - 1:0
"Фейєноорд" - ЦСКА Москва - 3:1
Положення команд: "Динамо" Загреб - 5 очок, "Вольфсберг" - 4, "Фейєноорд" - 4, ЦСКА Москва - 2
Група L
"Хоффенхайм" - "Слован" Ліберець - 5:0
"Црвена Звезда" - "Гент" - 2:1
Положення команд: "Хоффенхайм" - 9 очок, "Црвена Звезда" - 6, "Слован" - 3, "Гент" - 0
Ліга Європи 2020-2021: що потрібно знати
- Груповий етап Ліги Європи триватиме до 10 грудня.
- Графік майбутніх матчів групового раунду: 4 тур - 26 листопада, 5 тур - 3 грудня, 6 тур - 10 грудня.
- Ліга Європи: результати матчів 1-го туру, результати матчів 2-го туру.
- "Зоря" - єдиний представник України в турнірі. "Десна" і "Колос" не змогли подолати кваліфікацію.
- Фінальний матч Ліги Європи у 2021 році 26 травня прийматиме арена "Енерга-Гданськ" у Польщі.
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