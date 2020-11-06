Ліга Європи: результати матчів 3-го туру групового етапу

"Рома" розгромила румунів, "Арсенал" впорався з норвежцями, а "Мілан" провалив матч проти "Лілля".

5 листопада відбулися матчі 3-го туру групового етапу Ліги Європи 2020-2021. Результати всіх матчів Група А "Рома" - "ЧФР Клуж" - 5:0 "Янг Бойз" - ЦСКА Софія - 3:0 Положення команд: "Рома" - 7 очок, "Янг Бойз" - 4, "ЧФР Клуж" - 4, ЦСКА - 1 Група B "Рапід" Відень - "Дандолк" - 4:3 "Арсенал" - "Мольде" - 4:1 Положення команд: "Арсенал" - 9 очок, "Мольде" - 6, "Рапід" - 3, "Дандолк" - 0 Група C "Хапоель" Беер-Шева - "Байєр" - 2:4 "Славія" - "Ніцца" - 3:2 Положення команд: "Байєр" - 6 очок, "Славія" - 6, "Хапоель" - 3, "Ніцца" - 3 Група D "Бенфіка" - "Рейнджерс" - 3:3 "Лех" - "Стандард" - 3:1 Положення команд: "Бенфіка" - 7 очок, "Рейнджерс" - 7, "Лех" - 3, "Стандард" - 0 Група E "Омонія" - "Гранада" - 0:2 ПАОК - ПСВ - 4:1 Положення команд: "Гранада" - 7 очок, ПАОК - 5, ПСВ - 3, "Омонія" - 1 Група F "Реал Сосьєдад" - АЗ - 1:0 "Рієка" - "Наполі" - 1:2 Положення команд: АЗ - 6 очок, "Наполі" - 6, "Реал Сосьєдад" - 6, "Рієка" - 0 Читайте такожЗоря програла третій матч поспіль у групі Ліги Європи Група G "Зоря" - АЕК - 1:4 "Лестер" - "Брага" - 4:0 Положення команд: "Лестер" - 9 очок, "Брага" - 6, АЕК - 3, "Зоря" - 0 Група H "Мілан" - "Лілль" - 0:3 "Селтік" - "Спарта" - 1:4 Положення команд: "Лілль" - 7 очок, "Мілан" - 6, "Спарта" - 3, "Селтік" - 1 Група I "Сівасспор" - "Карабах" - 2:0 "Вільярреал" - "Маккабі" Тель-Авів - 4:0 Положення команд: "Вільярреал" - 9 очок, "Маккабі" - 6, "Сівасспор" - 3, "Карабах" - 0 Група J "Лудогорець" - "Тоттенхем" - 1:3 "Антверпен" - ЛАСК - 0:1 Положення команд: "Тоттенхем" - 6 очок, "Антверпен" - 6, ЛАСК - 6, "Лудогорець" - 0 Група K "Динамо" Загреб - "Вольфсберг" - 1:0 "Фейєноорд" - ЦСКА Москва - 3:1 Положення команд: "Динамо" Загреб - 5 очок, "Вольфсберг" - 4, "Фейєноорд" - 4, ЦСКА Москва - 2 Група L "Хоффенхайм" - "Слован" Ліберець - 5:0 "Црвена Звезда" - "Гент" - 2:1 Положення команд: "Хоффенхайм" - 9 очок, "Црвена Звезда" - 6, "Слован" - 3, "Гент" - 0 Ліга Європи 2020-2021: що потрібно знати Груповий етап Ліги Європи триватиме до 10 грудня.

Графік майбутніх матчів групового раунду: 4 тур - 26 листопада, 5 тур - 3 грудня, 6 тур - 10 грудня.

Ліга Європи: результати матчів 1-го туру, результати матчів 2-го туру.

"Зоря" - єдиний представник України в турнірі. "Десна" і "Колос" не змогли подолати кваліфікацію.

Фінальний матч Ліги Європи у 2021 році 26 травня прийматиме арена "Енерга-Гданськ" у Польщі. Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram Автор: Данило Слесь

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