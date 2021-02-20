В особистих дуелях Карло Анчелотті та Юргена Клоппа тепер рахунок 4:3 на користь італійця.

В рамках 25-го туру англійської Прем'єр-Ліги "Ліверпуль" вдома програв "Евертону" з рахунком 0:2.

"Іриски" забили по одному м'ячу в кожному з таймів. В самому дебюті гри відзначився бразильський нападник Річарлісон, а під завісу гри реалізував пенальті Гільфі Сігурдссон. Це четверта поспіль поразка чемпіонів Англії в рамках АПЛ. "Евертон" у свою чергу перервав серію поразок з двох матчів та нарешті переміг.

У першому таймі травму отримав капітан "Ліверпулю" Джордан Хендерсон.

"Ліверпуль" - "Евертон" 0:2

Голи: Річарлісон, 3, Сігурдссон, 84

"Ліверпуль": Аліссон, Арнольд, Хендерсон (Філліпс, 30), Кабак, Робертсон, Джонс (Шакірі, 63), Вейналдум, Тьяго (Орігі, 87), Салах, Фірміно, Мане.

"Евертон": Пікфорд, Коулмен, Годфрі, Холгейт, Кін, Дінь, Дукуре, Гомеш (Сігурдссон, 59), Девіс, Хамес (Калвер-Льюїн, 62), Рішарлісон (Івобі, 86).

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АПЛ: положення команд

У трійці лідерів "Лестер" (46 очок), "Манчестер Юнайтед" (46), який раніше розгромив суперника з рахунком 9:0, та "Манчестер Сіті" (56).

Після 25-го туру "Челсі" піднявся на четверте місце. У "синіх" - 43 очки.

У "Вест Хема" Андрія Ярмоленка, який обіймає п'яту сходинку, 42 очки.

"Ліверпуль" та "Евертон" ділять шосту позицію. В обох колективів по 40 очок. Щоправда, в команди Карло Анчелотті матч в запасі.

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Автор: Будрін Артем