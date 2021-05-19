Румунський фахівець стверджує, що "чудовий батько братів Суркісів" спонукав його до такого кроку.

Мірча Луческу розповів, що саме батько братів Суркісів переконав його стати керманичем київського "Динамо".

Як розповів 75-річний спеціаліст в інтерв'ю Football Hub, ключовим моментом у прийнятті незвичайного рішення став візит до будинку сім'ї Суркісів.

"Мені сподобалася ідея з "Динамо". Спочатку я думав, що буду консультантом, щось підказувати. Але потім, коли я приїхав до братів Суркісів додому, чесно кажучи, саме їх чудовий батько мене переконав очолити "Динамо", - сказав Мірча.

"Він говорив, що такого переживання як в останньому турі з "Колосом", коли вирішувалася доля другого місця, у нього ще не було. Але, на щастя, в паралельному матчі "Зоря" зіграла унічию з "Десною", і "Динамо" закінчило на другому місці. Він говорив: мені 100 років, я більше не хочу таких емоцій. Він мене здивував своєю життєздатністю. І тим, як ставився до футболу, команди й футболістів. Це було щось дивовижне. Так я потрапив до "Динамо" і підписав контракт із цим клубом", - додав Луческу.

Зауважимо, що Рахміль Суркіс три місяці назад пішов з життя у віці 101 рік та був урочисто похований.

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Мірча Луческу: кар'єра в "Динамо"

Луческу, який очолював "Шахтар" протягом 12 років, минулого літа прийняв київське "Динамо".

Під його керівництвом кияни виграли Суперкубок України, вперше за чотири роки змогли подолати кваліфікацію Ліги чемпіонів, посіли третє місце у своїй групі ЛЧ, а в плей-офф Ліги Європи дійшли до 1/8 фіналу. У квітні "Динамо" достроково стало чемпіоном України, а також завоювало Кубок України.

У "Динамо" Луческу став дев'ятиразовим чемпіоном України. Він - перший тренер, який вигравав чемпіонат і з "Шахтарем", і з "Динамо".

Луческу розповів, що змінив у "Динамо" після свого приходу.

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Автор: Артем Будрін