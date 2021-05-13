Віктор Циганков хоч і не забив пенальті, але став автором переможного голу.

13 травня на "Міському стадіоні імені Романа Шухевича" у Тернополі пройшов фінальний матч Кубка України з футболу між "Динамо" та "Зорею".

Чинний чемпіон України оформив "золотий дубль" й покладе золоті медалі чемпіонату в Кубок країни.

Перший тайм хоч і пройшов без голів, проте все одно був насиченим на події. В самому дебюті гри травми зазнав лівий захисник "Динамо" Віталій Миколенко. 21-річному таланту "біло-синіх" випадково наступив на руку вінгер "Зорі" Артем Громов і з гіркими сльозами Віталій покинув поле. Його замінив Олександр Караваєв.

До перерви команди обмінялися гольовими моментами. Артем Бєсєдін з розвороту пробив по воротах луганчан, але Нікола Васіль парирував підступний постріл нападника. Сама "Зоря" відповіла вкрай небезпечним ударом головою Дениса Фаворова після подачі Владлена Юрченка зі штрафного. Киянам пощастило, що м'яч пролетів над поперечиною.

В другому таймі ініціативу захопили підопічні Мірчі Луческу. З 55-ої по 60-ту хвилину динамівці двічі серйозно загрожували воротам "Зорі". Спершу Микола Шапаренко після сольного проходу пробив у поперечину, а потім активний Бєсєдін схибив з шикарної позиції після розкішного пасу Віктора Циганкова.

У другому таймі вболівальники теж не побачили голів. На останніх хвилинах "Зоря" мала претензії до судді щодо призначення ймовірного пенальті, але арбітр після консультацій з VAR вирішив не ставити одинадцятиметрового удару. Протистояння плавно перетекло в овертайми.

В ендшпілі гри сильнішим виявилось "Динамо". На 98-й хвилині Циганков розстріляв ворота "Зорі" після чудового пасу Родрігеса й встановив остаточний рахунок - цей гол став переможним. На 104-й хвилині вінгер киян мав шанс оформити дубль, проте він схибив з пенальті. Удар Циганкова відбив воротар "Зорі" Васіль.

Підопічні Віктора Скрипника не спромоглися на останній штурм й капітулювали. Трофей вони не здобули, але єдиною втіхою для них стали оплески глядачів та підбадьорливі вигуки "Мужики!".

Кубок України 2020-2021, фінал

Динамо - Зоря - 1:0

Гол: Циганков, 98

"Динамо": Бойко, Миколенко (Караваєв, 11), Забарний, Попов, Кендзьора, Шапаренко, Сидорчук, Буяльський (Гармаш, 113), Родрігес (Де Пена, 118), Циганков, Бєсєдін

"Зоря": Васіль, Жуніньо, Вернидуб, Іванісеня, Фаворов, Назарина (Сайядманеш, 63), Кочергін, Хомченовський, Юрченко (Цвек, 117), Громов (Шахаб, 90+2), Кабаєв (Гладкий, 82)

Попередження: Шапаренко, 35, Кендзера, 67, Сидорчук, 90+3 – Вернидуб, 14, Юрченко, 52, Кочергін, 76, Сайядманеш, 90+3

Нереалізований пенальті: Циганков, 105

"Динамо" - "Зоря": підсумки матчу

Кияни в цьому сезоні вперше за п'ять років стали чемпіонами України, а тепер оформили "золотий дубль" й покладуть свої золоті медалі в Кубок України.

"Динамо" захистило звання володаря Кубку України. Минулого року кияни здолали у фіналі "Ворсклу" після серії післяматчевих пенальті.

"Динамо" зіграло 18-й раз у фіналі Кубка України, здобуло цей трофей в 13-й раз і зрівнялося за кількістю перемог з "Шахтарем".

Для "Зорі" це був другий фінал Кубка України. Луганчани ще не вигравали трофей.

Мірча Луческу виграв шостий раз у своїй кар'єрі Кубок України. Він абсолютний рекордсмен в цьому турнірі.

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Автор: Артем Будрін