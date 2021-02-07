Сьогодні в Києві на НСК "Олімпійський" провели в останню путь Михайла Суркіса.
Попрощатися з Михайлом Суркісом прийшло багато відомих людей: президенти України Леонід Кравчук, Леонід Кучма та Віктор Ющенко, мер Києва Віталій Кличко разом з братом Володимиром, відомий блогер Дмитро Гордон разом зі своєю дружиною Олесею Бацман та президент донецького "Шахтаря" Рінат Ахметов.
Про це повідомив офіційний сайт "Динамо" Київ.
Нагадаємо, 4-го лютого батько Ігоря і Григорія Суркісів пішов з життя на 102-му році.
Михайло (при народженні Рахміль, - Прим.) Суркіс був військовим лікарем та брав участь у Другій світовій війні, а після демобілізації працював лікарем-невропатологом у поліклініці. Він вболівав за київське "Динамо" з 1957 року.
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