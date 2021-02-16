Луїджі Сартор найбільш відомий за виступами за" Інтер", "Парму" та "Рому".

Італійський екс-футболіст Луїджі Сартор був заарештований поліцією Парми у справі про вирощування марихуани.

Про це повідомила La Gazetta Dello Sport.

На ділянці на території заміського будинку Сартора поліція виявила 106 кущів марихуани, які могли дати близько двох кілограмів наркотичної речовини.

Слідчі деякий час вели спостереження за котеджем, який виглядав безлюдним, проте ночами в ньому працювали ліхтарі внутрішнього освітлення. Крім того, за стінами будинку відчувався специфічний запах. Також поліцейські зупинили автомобіль Сартора, імітуючи звичайну дорожню перевірку, і відчули той же аромат всередині машини.

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Сартора помістили під домашній арешт. Коли він постав перед суддею, то скористався правом не відповідати на запитання.

Сартор майже всю кар'єру провів в Італії, завершивши її в 2009 році. Він виступав за "Ювентус", "Інтер", "Парму", "Рому" і ряд інших клубів. Екс-захисник є триразовим володарем Кубка УЄФА (у складі "Ювентуса", "Інтера" і "Парми"). У складі збірної Італії він провів два матчі.

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Автор: Антон Дудар