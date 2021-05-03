Манчестер Сіті - ПСЖ: де дивитися матч 1/2 фіналу Ліги чемпіонів

Манкуніанці близькі до фіналу Ліги чемпіонів, як ніколи раніше.

5 травня в Англії пройде матч-відповідь півфінальної стадії Ліги чемпіонів між "Манчестер Сіті" та "Парі Сен-Жермен". УНІАН вестиме онлайн-трансляцію матчу Манчестер Сіті - ПСЖ. Читайте такожМанчестер Сіті - ПСЖ: прогноз букмекерів на матч 1/2 фіналу Ліги чемпіонів Манчестер Сіті - ПСЖ: де дивитися матч У прямому ефірі протистояння французького та англійського клубів покаже телеканал "Футбол 1". Також трансляція матчу буде доступна на медіасервісі MEGOGO. Початок матчу - о 22.00. Манчестер Сіті - ПСЖ: перед матчем У першому матчі "Манчестер Сіті" здобув вольову перемогу з рахунком 2:1, обидва рази забивши після виходу на поле українця Олександра Зінченка.

"Манчестер Сіті" може вийти у фінал Ліги чемпіонів вперше у своїй історії, а ПСЖ - вдруге.

Між півфінальними іграми ЛЧ "Ман Сіті" в АПЛ обіграв "Крістал Пелас" з рахунком 2:0, а ПСЖ у чемпіонаті Франції здобув важливу перемогу над "Лансом" (2:1). Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram Автор: Артем Будрін

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