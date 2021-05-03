Олександр Зінченко та Рубен Діаш є гарантами надійності в обороні "містян" / фото REUTERS
5 травня в Англії пройде матч-відповідь півфінальної стадії Ліги чемпіонів між "Манчестер Сіті" та "Парі Сен-Жермен".
УНІАН вестиме онлайн-трансляцію матчу Манчестер Сіті - ПСЖ.
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Манчестер Сіті - ПСЖ: де дивитися матч
У прямому ефірі протистояння французького та англійського клубів покаже телеканал "Футбол 1".
Також трансляція матчу буде доступна на медіасервісі MEGOGO.
Початок матчу - о 22.00.
Манчестер Сіті - ПСЖ: перед матчем
- У першому матчі "Манчестер Сіті" здобув вольову перемогу з рахунком 2:1, обидва рази забивши після виходу на поле українця Олександра Зінченка.
- "Манчестер Сіті" може вийти у фінал Ліги чемпіонів вперше у своїй історії, а ПСЖ - вдруге.
- Між півфінальними іграми ЛЧ "Ман Сіті" в АПЛ обіграв "Крістал Пелас" з рахунком 2:0, а ПСЖ у чемпіонаті Франції здобув важливу перемогу над "Лансом" (2:1).
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