Коментатори "Матч ТВ" отримали перелік англіцизмів, які не можна озвучувати в ефірі телеканалу.
Це підтвердило видання sports.ru.
На своєму Telegram-каналі журналіст Станіслав Грідасов оприлюднив скріншот з переліком термінів, які не рекомендовано вживати.
За словами журналіста, ця ідея належить власнику телеканалів Олексію Міллеру. Бізнесмен володіє також футбольним клубом "Зеніт" і є акціонером компанії "Газпром".
Такі слова як "снайпер", "Скудетто", "кросс" класифікують як такі, що допустимі для вживання в трансляції.
У той же час слова "окей", "Чемпіоншип", "перформанс" та "лайкати" недопустимі для вживання в ефірі.
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Присутні взаємовиключні моменти. "Чемпіоншип" - це офіційна назва другого за популярністю дивізіону англійської футбольної ліги. Йому не існує відповідника в російській мові. Також читачів здивувало, що слово "корнер" присутнє в обох колонках одразу.
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