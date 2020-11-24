Міккель Дуелунд розповів, що не готовий повернутися на поле.

Данський півзахисник "Динамо" Міккель Дуелунд розповів про те, що не може повернутися до тренувань у зв'язку з ускладненнями після коронавірусу.

Про це він сказав в інтерв'ю tipsbladet.dk.

"Я повернувся до тренувань, але довелося знову їх припинити. Моє тіло зовсім не готове. У мене були наслідки від коронавірусу, і зараз тіло не функціонує нормально і повноцінно. Відчуваю себе некомфортно", - сказав Дуелунд.

За словами Дуелунда, у нього є проблеми зі здоров'ям і на даний момент йому заборонені фізичні навантаження:

"Я був у лікарні. У мене є проблеми з кров'ю і деякі інші. Лікарі кажуть, що потрібно утриматися від усього, через що може почастішати пульс ще на 7-10 днів".

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Данець заявив, що вся ситуація з коронавірусом "дуже засмучує":

"Але ніхто нічого не може зробити з цією хворобою. Думаю, всі наші гравці, може, за винятком кількох, або зараз хворі на коронавірус, або вже перехворіли. Це абсолютно божевільна ситуація".

У цьому сезоні Дуелунд лише двічі з'являвся на полі у складі "Динамо".

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Автор: Антон Дудар