Катерина Монзуль і Марина Стрілецька працюватимуть на матчах чоловічих і жіночих команд.

Українські рефері Катерина Монзуль та Марина Стрілецька включені до списку арбітрів, які працюватимуть на матчах Олімпіади-2020.

Про це повідомляє law5-theref.blogspot.com.

Монзуль включена до списку головних арбітрів, а Стрілецька - до списку асистентів арбітра.

Вони обслуговуватимуть матчі як жіночих, так і чоловічих команд.

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Футбольний турнір на Олімпійських Іграх в Токіо пройде з 21 липня по 7 серпня.

Катерина Монзуль: досягнення

У листопаді минулого року Монзуль, яка судить матчі УПЛ, вперше працювала на матчі Ліги націй між збірними Сан-Марино і Гібралтару.

У грудні 2020 року Монзуль вперше судила матч чоловічого єврокубка - вона працювала на грі Ліги Європи "Гент" - "Слован". Їй допомагали Марина Стрілецька та Олександра Ардашева.

Найвищою сходинкою кар'єри Монзуль в жіночому футболі стала робота на фіналі чемпіонату Світу-2015 в Канаді між збірними США і Японії.

За підсумками десятиліття Монзуль увійшла до трійки найкращих жіночих арбітрів світу

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Автор: Антон Дудар