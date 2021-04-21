Українські рефері Катерина Монзуль та Марина Стрілецька включені до списку арбітрів, які працюватимуть на матчах Олімпіади-2020.
Про це повідомляє law5-theref.blogspot.com.
Монзуль включена до списку головних арбітрів, а Стрілецька - до списку асистентів арбітра.
Вони обслуговуватимуть матчі як жіночих, так і чоловічих команд.
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Футбольний турнір на Олімпійських Іграх в Токіо пройде з 21 липня по 7 серпня.
Катерина Монзуль: досягнення
- У листопаді минулого року Монзуль, яка судить матчі УПЛ, вперше працювала на матчі Ліги націй між збірними Сан-Марино і Гібралтару.
- У грудні 2020 року Монзуль вперше судила матч чоловічого єврокубка - вона працювала на грі Ліги Європи "Гент" - "Слован". Їй допомагали Марина Стрілецька та Олександра Ардашева.
Найвищою сходинкою кар'єри Монзуль в жіночому футболі стала робота на фіналі чемпіонату Світу-2015 в Канаді між збірними США і Японії.
За підсумками десятиліття Монзуль увійшла до трійки найкращих жіночих арбітрів світу
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