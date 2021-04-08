Лише 8 футболістів забивали більше в Лізі чемпіонів.

Хавбек німецької "Баварії" Томас Мюллер забив свій 48-й гол у Лізі чемпіонів та наздогнав у списку бомбардирів Андрія Шевченка, який теж має таку кількість забитих у найпрестижнішому турнірі футболу.

Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.

У першому чвертьфінальному матчі Ліги чемпіонів проти ПСЖ Мюллер вразив ворота французького колективу, зробивши рахунок 2:2 своїм чудовим ударом головою. Проте це не врятувало його команду від поразки.

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Для Томаса цей гол став 48-м в матчах Ліги чемпіонів і він наздогнав Шевченка, а також шведа Златана Ібрагімовича в переліку найкращих бомбардирів турніру.

Більше, ніж це тріо, в історії Ліги чемпіонів і Кубка європейських чемпіонів забивали Альфредо Ді Стефано (49), Тьєррі Анрі (50), Руд Ван Ністелрой (56), Карім Бензема (70), Рауль (71), Роберт Левандовські (73), Ліонель Мессі (120) та Кріштіану Роналду (134).

Мюллер є вихованцем "Баварії" і починаючи з 2007 року завжди захищав кольори рідного клубу. У складі мюнхенського клубу він двічі робив требл: у 2013 та 2020 роках. Нагадаємо, що нещодавно Кіліан Мбаппе теж повторив досягнення Шевченка, який був його кумиром в дитинстві.

"Баварія" - ПСЖ: підсумки матчу

Найкращим гравцем матчу за версією WhoScored.com став автор дублю Кіліан Мбаппе (оцінка 8,4).

Йозуа Кімміх проявив себе в ролі плеймейкера в цьому матчі й створив 10 явних гольових моментів. Це кращий показник на стадії 1/4 з 2011 року.

"Баварія" уперше програла в Лізі чемпіонів з березня 2019 року.

Кіліан Мбаппе вже забив свій 8-й гол в поточному розіграші й таким чином повторив досягнення інших французів: стільки ж голів забив Віссам Бен-Єддер в сезоні 2017/18 і Давид Трезеге в сезоні 2001/02.

Матч-відповідь команди проведуть 13 квітня у Парижі.

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Автор: Будрін Артем