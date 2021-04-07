У першому таймі через несприятливу погоду було зроблено цілих 3 заміни.

"Баварія" і ПСЖ провели перший матч 1/4 фіналу Ліги чемпіонів. Він пройшов у Мюнхені й завершився перемогою гостей.

Рахунок у матчі був відкритий в самому дебюті - Кіліан Мбаппе на 3-й хвилині продемонстрував свою швидкість, втік у контратаку від захисників і розстріляв ворота Мануеля Нойера. Асистував французу зірковий бразилець Неймар.

На 28-й хвилині той таки Неймар віддав дивовижний пас на капітана Маркіньоса і ПСЖ повів у рахунку 2:0.

Але на 37-й хвилині дублер травмованого Роберта Левандовські Ерік Чупо-Мотенг відквитав один гол і на перерву команди пішли за рахунку 1:2.

На другий тайм "Баварія" вийшла неймовірно зарядженою, притисла суперника і на 61-й хвилині зусиллями Томаса Мюллера зрівняла рахунок. Проте на 68-й хвилині парижани втекли у чергову контратаку й Мбаппе завдав підступного удару поміж ніг Боатенгу. Воротар не бачив моменту удару й нічого не зміг зробити. Таким чином, рахунок на табло став 2:3.

"Баварія" - ПСЖ - 2:3

Голи: Чупо-Мотенг, 38, Мюллер, 61 - Мбаппе, 2, 68, Маркіньос, 29

"Баварія": Нойер, Зюле (Боатенг, 42), Павар, Кімміх, Сане, Чупо-Мотенг, Горецка (Девіс, 33), Ернандес, Мюллер, Алаба, Коман.

ПСЖ: Навас, Кімпембе, Маркіньос (Еррера, 30), Мбаппе, Неймар (Рафінья, 90), Ді Марія (Кін, 70), Данілу, Діалло (Баккер, 46), Дракслер, Гує, Дагба.

"Баварія" - ПСЖ: підсумки матчу

Найкращим гравцем матчу за версією WhoScored.com став автор дублю Кіліан Мбаппе (оцінка 8,4).

Матч-відповідь команди проведуть 13 квітня у Парижі.

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Автор: Будрін Артем