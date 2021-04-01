Матч запланований на 4 квітня.

На матч 20-го туру УПЛ "Олександрія" - "Динамо" допустять глядачів.

Це стало відомо з офіційного сайту "Олександрії".

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"Олександрія" почала реалізовувати квитки на зустріч 20-го туру проти "Динамо". Вартість квитка складає 40 гривень. Придбати можна онлайн або в касі, проте остання опція можлива лише в день матчу. Вхід на стадіон КСК "Ніка" дозволений лише в масці.

Поєдинок запланований на 4 квітня. Стартовий свисток прозвучить о 19:30.

Зауважимо, що глядачі на трибунах будуть лише через те, що наразі в Кіровоградській області помаранчева зона карантину.

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Автор: Будрін Артем