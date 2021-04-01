На матч 20-го туру УПЛ "Олександрія" - "Динамо" допустять глядачів.
Це стало відомо з офіційного сайту "Олександрії".
Читайте такожВоротар Динамо може продовжити кар'єру в Греції
"Олександрія" почала реалізовувати квитки на зустріч 20-го туру проти "Динамо". Вартість квитка складає 40 гривень. Придбати можна онлайн або в касі, проте остання опція можлива лише в день матчу. Вхід на стадіон КСК "Ніка" дозволений лише в масці.
Поєдинок запланований на 4 квітня. Стартовий свисток прозвучить о 19:30.
Зауважимо, що глядачі на трибунах будуть лише через те, що наразі в Кіровоградській області помаранчева зона карантину.
Українська Прем'єр-ліга 2020-2021: деталі
- Сезон 2020-2021 в УПЛ стартував 21 серпня і триватиме до 15 травня. Команди грають у два кола - вдома та на виїзді.
- Чемпіонат України проводиться в 30-й раз в історії. З цього сезону турнір був розширений до 14 команд. Чемпіонський титул захищає "Шахтар".
- Гонку бомбардирів УПЛ очолює півзахисник "Динамо" Віктор Циганков, на рахунку якого 10 голів.
- Матчі першого кола "Львів" - "Минай" та "Олімпік"- "Зоря" були перенесені через коронавірус. У другому колі перенесено матч "Львів" - "Рух".
- Матч першого кола "Інгулець"- "Шахтар" не відбувся через поганий стан поля в Кропивницькому. Господарям було зараховано технічну поразку, а "Шахтар" отримав 3 очки.
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram