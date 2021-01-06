"Оболонь" підписала Олексія Лобова, який грав у футбол в окупованому Луганську.

Київська "Оболонь" оголосила про підписання контракту з півзахисником Олексієм Лобовим, який раніше виступав у чемпіонаті так званої "ЛНР".

Про це повідомив офіційний сайт "Оболоні".

Контракт з футболістом підписаний до літа 2022 року.

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Варто відзначити, що в серпні минулого року Лобов підписав контракт з житомирським "Поліссям", але незабаром був відрахований з команди через протести ультрас. Вболівальники з'ясували, що в період з 2014 по 2016 роки футболіст виступав на окупованій території за "Гірник" Ровеньки, "Шахтар" Красний Луч, "Далевец" Луганськ і ЦСКА.

Пізніше Лобов пояснив, що у нього не було можливості покинути окуповану територію, а також заявив, що ніколи не підтримував так звані "ДНР" і "ЛНР".

"Оболонь" виступає в Першій лізі України і після осінньої частини сезону займає дев'яте місце.

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Автор: Антон Дудар